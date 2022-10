BENEŠOVSKO

V týneckém Kulturním centru vystoupí Crazy Boys of Praque

Kdy: 15. října, 19:00

Kde: Kulturní centrum, Týnec nad Sázavou

Za kolik: 200/250 korun

Kulturní centrum Týnec připravilo na sobotu 15. října od devatenácté hodiny koncert swingové kapely Crazy Boys of Prauge s doprovodnou one man show Milana Pitkina. Vstupenky jsou k zakoupení v Turistickém informačním centrum Týnec. V předprodeji je získáte za 200 korun, na místě za 250 korun. Zazpívá vám Doris Lamošová, hostem kapely bude Milan Pitkin.

V Křížově pod Blaníkem pořádají Minitržnici

Kdy: 15. října

Kde: Křížov pod Blaníkem

Za kolik: Zdarma



Místní dobrovolníci a hasiči ve spolupráci s Obcí Pravonín a Farmou Křížov – Před bezem klekni pořádají v sobotu 15. října v Křížově pod Blaníkem už podruhé Minitržnici. Na akci si budete moc koupit regionální pivo, med, vejde, bio kuřecí maso, výrobky z kravského i kozího mléka, brambory, bezové speciality, sušené ovoce, salsy, marmelády, lízátka z březové mízy, mák, podzimní a dušičkové věnce, svíčky z včelího vosku, medovinu, propolis, domácí kvásek, domácí mouku, přírodní bylinnou kosmetiku, bio čaje, necukrovinky, perníčky, ptačí budky, regionální literaturu včetně pohádek, krmítka pro ptáky, nakládané zelí, fermentované výrobky, brambory, cibuli, domácí octy, domácí mošty – jablečné, bezové, ručně šité dekorační výrobky, tašky, čapky, ručně vyráběné šperky, nebo kožedělné zboží, keramiku, podzimní květiny, nebo designové dřevěné hodiny. Host mimo region nabídne uzené a nakládané rybí speciality. Na akci bude zajištěno občerstvení – nealkoholické nápoje, pivo, klobásy, bramboráky a veganské menu. Hrát bude křížovská kapela Jen tak.

BEROUNSKO

Nakoupit i prodat nepotřebné věci mohou lidé na hořovickém blešáku

Kdy: 14. a 15. října

Kde: Radnice, Hořovice

Za kolik: 60 korun za prodejní místo



Sál hořovické radnice ožije o víkendu bleším trhem. Samoprodejní bazárek všeho, co vám doma překáží, bude možné navštívit v pátek v době od 16 do 19 hodin a v sobotu od 8 do 13 hodin. „Zbavte se nepotřebných věcí, které můžou ještě někomu udělat radost. Své hračky mohou děti prodávat a měnit za dohledu rodičů. Nestyďte se a přijďte prodávat, měnit, kupovat nebo se jen mrknout. Všichni jste srdečně zváni. Vstup pro nakupující je zdarma,“ uvedli pořadatelé. Prodejci se musí registrovat na čísle 792 319 950 nebo e-mailu sedmikraska-os@seznam. cz. Poplatek za prodejní místo je 60 korun. V rámci akce se zároveň uskuteční také sbírka nepotřebných věcí pro lidi v nouzi.

Boxeři se utkají v Králově Dvoře

Kdy: 14. října, 19:00

Kde: Sportovní hala, Králův dvůr

Za kolik: 250 korun



Již 13. ročník Galavečeru boxu si budou moci užít návštěvníci sportovní haly v Králově Dvoru. Napínavé souboje v královské disciplíně bojových sportů budou k vidění v pátek 14. října.

Ve Zdicích bude posvícení

Kdy: 14. až 16. října

Kde: Zdice



Od pátku 14. do neděle 16. října se ve Zdicích koná tradiční posvícení. Připravena bude zábava pro děti i dospělé. Příchozí se mohou těšit na kolotoče, další zábavné atrakce nebo stránky s různými produkty a občerstvením.

BOLESLAVSKO

Staňte se archeology

Kdy: 15. října, 10:00

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Společenský program u příležitosti Mezinárodního dne archeologie, který se celosvětově slaví vždy třetí říjnovou sobotu nabídne také Muzeum Mladoboleslavska. Letos budou návštěvníci pokračovat v průzkumu tajné chodby záhadného prostoru v nejhlubším hradním sklepení. Také si mohou vyzkoušet práci muzejního archeologa a objevovat skutečné artefakty. Proberou nálezy z předchozích ročníků a pro nejmenší bude připraveno archeologické pískoviště s ukrytými poklady.

Muzeum v Hradišti připravilo výstavu, která voní benzínem

Kdy: Do. 30. října

Kde: Muzeum města Mnichovo Hradiště



Výstava, která bude připravena v Muzeu města Mnichovo Hradiště, ve 2. patře mnichovohradišťského zámku, je věnována historii rodiny Bobkových z Mnichova Hradiště. Fotografiemi, videi a unikátními předměty připomíná nejen úspěšné roky automobilových závodníků a legend motorsportu, Václava Bobka st., Jaroslava Bobka a Václava Bobka ml., ale i osudy ostatních členů rodiny. Vernisáž se koná dnes od 17 hodin v prostorách muzea. Doprovodný program k výstavě je připraven na sobotu 17. září, kdy se na náměstí koná Sousedská slavnost.

Zavzpomínejte na majálesy, které měnily dějiny

Kdy: Do 29. prosince

Kde: Zahrada Kliniky Dr. Pírka, Mladá Boleslav

Venkovní výstava Králové Majálesu představí fotografie zachycující tradici studnetských slavností, které odrážely povahu a proměny politických režimů, nálady ve společnosti a míru emancipace studentského hnutí, které sehrálo důležitou roli v mnoha historických zlomech. Výstava přibližuje nejen slavné majálesy v letech 1956 a 1965 (králem majálesu se tehdy stal Allen Ginsberg), které měly výrazně protestní charakter, ale zabývá se také poválečnými majálesy. studentskými slavnostmi v období pražského jara či obnovou majálesové tradice po roce 1989. Popisuje pomocí doposud nepublikovaných fotografií a dokumentů také neoficiální majálesy na pražském Petříně, které v letech 1962–1966 přerůstaly ve výtržnosti a v některých letech také v pouliční demonstrace. Vernisáž výstavy se uskuteční 24. září od 15 hodin, kdy návštěvníky expozicí provede její autor, přední český historik PhDr. Petr Blažek Ph.D.

Do Kosmonos přijel cirkus

Kdy: Do 23. října

Kde: Kosmonosy



Na louku na rozmezí Kosmonos a Mladé Boleslavi přijel Cirkus Prince. "Těší se na vás naše lachtaní dvojka Stephie & Dino také papoušci Ara a Kakadu , zebry ,velbloudi ,oslíci, poníci ,kozy a prasátka Nově také aritisté z nejznámějšího Izraelského divadla Wow show Isrotel Theater," láká cirkus. Pokladna je otevřena 2 hodiny před představením, to začíná ve středu, čtvrtek a pátek v 17 hodin a v sobotu a v neděli ve 14 hodin.

Užijte si atmosféru zámku po setmění

Kdy: 14. října, 20:00

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: 90/140 korun

Zájemci o historii mohou letos naposledy navštívit noční komentovanou prohlídku zámku Svijany s archeologem Mgr. Petrem Brestovanským. Během přibližně dvouhodinové prohlídky se návštěvníci dozví řadu zajímavých informací nejen o expozicích na zámku. Pan Petr Brestovanský vedl tým archeologů, kteří měli na starost vykopávky spojené se Zámkem Svijany před jeho rekonstrukcí. Jeho unikátní nálezy z žárového pohřebiště v nedalekých Příšovicích tvoří významnou součást archeologické expozice zámku.

KLADENSKO

Zájemci si budou moci na slánském náměstí vydlabat vlastní dýni

Kdy: 14. října, 15:30

Kde: Masarykovo náměstí, Slaný



Domov dětí a mládeže Ostrov Slaný pořádá v pátek 14. října na Masarykově náměstí Velké slánské dýňování. Jedná se již o čtvrtý ročník této akce. „Přijďte si užít podzimní odpoledne. Čeká vás pohádka, dlabání dýní, tvořivé podzimní dílničky, strašidelná stezka, food carving, ohňová show, živá hudba a mnoho dalšího,“ uvedli organizátoři s tím, že se akce uskuteční v době od 15.30 do 18.30 hodin. Zúčastnění nemají doma zapomenout pomůcky k vyřezávání a vydlabávání dýní. „Dýně obdržíte zdarma ke vstupence: cena dle velikosti dýně. Strašidelné kostýmy jsou vítány,“ dodali pořadatelé.

Senioři si v neděli opět zatančí, tentokrát s kapelou Květovanka

Kdy: 16. října, 9:30 a 10:30

Kde: U Zlatého selátka, Kladno

Za kolik: 50 korun



V rozdělovské restauraci U Zlatého selátka se v neděli 16. října koná další taneční odpoledne pro seniory. K tanci a poslechu bude tentokrát hrát pražská kapela Květovanka pod vedením Josefa Husáka. „Nový pořad Květovanky je pestrým, zábavným pořadem, kde je pro ideální pobavení diváků zařazeno i více hudebních žánrů,“ uvádí skupina. Vstupenky, které stojí 50 korun, zájemci seženou v městském infocentru na třídě T. G. Masaryka nebo na webových stránkách města.

Děti ze Žiliny a okolí si užijí drakiádu

Kdy: 15. října, 15:00

Kde: Pole za žilinským rybníkem, Žilina

Spolek PRO Žilina pořádá spolu s leteckými modeláři z Kamenných Žehrovic v sobotu 15. října na poli za žilinským rybníkem drakiádu. „S sebou vezměte draka a hrneček na čaj. Dobroty na společný stůl jsou vítány. Těšit se můžete na ukázku leteckých modelů, opékání špekáčků, teplý čaj a pro dospělé bude na zahřátí svařák,“ informují pořadatelé, kteří dodali: „Společně budeme skládat mašle pro draka. Dáme tak základ 1. ročníku Rekordu o nejdelší ocas draka. Taktiku necháme na vás - dáme mašlí málo, abychom se za rok nenadřeli nebo uděláme první ročník nepřekonatelný? Připravte draky a přijďte společně rozzářit podzimní nebe.“

KOLÍNSKO

V Modrých dveřích zahraje Petra Börnerová trio

Kdy: 14. října, 19:00

Kde: Kavárna Modré dveře, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: 280 korun

Projekt české zpěvačky Petry Börnerové, slovenského hudebníka Tomáše Bobrovniczkého a jejich syna Tomáše, který hraje na bicí nástroje. Repertoár je postavený na převzatých i vlastních folk-bluesových písníčkác

Užijte si v sobotu Českobrodskou drakiádu

Kdy: 15. října, 14:00

Kde: Hřiště u ZŠ Žitomířská, Český Brod

Za kolik: Startovné 20 korun, vstup zdarma



Společnost Leccos a Psohlavci 14 pořádají zábavné odpoledne plné sportovních disciplín a dračích soutěží pro malé i větší. Výtěžek ze startovného přispěje do veřejné sbírky na podporu aktivit NZDM Klub Zvonice.

Do kolínského divadla dorazí slavný hrdina! Limonádový Joe

Kdy: 15. října, 19:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 260/370 korun

Výpravná inscenace nesmrtelné parodie na westernové příběhy, známé především díky filmovému zpracování. Limonádový Joe od svého zrodu vůbec nezestárnul, je naopak stále živý a dnes i v mnohém aktuálnější. Jeho autor Jiří Brdečka si totiž dělá legraci nejen z naivních barvotiskových příběhů o "neohrožených mstitelích bezpráví", ale třeba i z fenoménu reklamy. Setkáte se nejen se všemi postavami a šlágry z filmu, ale i s těmi, které se z původní Brdečkovy hry do filmu nedostaly.

V kolínském Městském společenském domě se sejdou sběratelé a bleší trhaři

Kdy: 15. října, 7:30

Kde: MSD, Kolín

Za kolik: 10 korun



"Letos už sedmnáctým rokem se v saloncích MSD setkávají sběratelé především známek, mincí a pohledů, rádi ale mezi sebou přivítáme i ty nabízející sortiment spadající pod označení bleší trh, aby si něco mohli odnést i ti nemající vyhraněný zájem," říkají pořadatelé akce

Je tu 41. ročník Vavřineckého potoka

Kdy: 15. a 16. října

Kde: Vavřinecký potok, ústek Vavřinec - Toušice (registrace ve Vavřinci od 8.00, start od 9.30)

Za kolik: 100 korun

Tým pořadatelů závodu na Vavřineckém potoce zve všechny vodáky k tradičnímu splutí, které se bude konat v sobotu 15. řijna 2022. Vody je dostatek, a tak je prozatím potvrzen i nedělní sjezd podzimní Dakotou a Vlčím dolem v podobě volnho splutí.

Nedělní odpoledne zpestří Kollárovci

Kdy: 16. října, 15:00

Kde: MSD, Kolín

Za kolik: 400/450 korun



Populární slovenská skupina se po delší pauze opět vrací do velkého sálu MSD a s ní porce dobré nálady a samozřejmě všechny jejich hity…

V brodské sokolovně vám zahraje Duo Destinn a Jarmila Švehlová

Kdy: 16. října, 19:00

Kde: Sokolovna, Český Brod

Za kolik: 150/200 korun

Mezzosopranistka Eva Garajová, flétnistka Žofie Vokálková a herečka Jana Švehlová propojí hudbu období impresionismu s poezií prokletých básníků. Dojmy, pocity a vjemy se zrcadlí ve skladbách z přelomu 19. a 20. století, ale také ve verších sbírky Písně beze slov Paula Verlaina, které pro svůj důraz na rytmus a melodii inspirovaly mnohé skladatele. Večerem zazní z velké části originální díla pro obsazení zpěv a flétna, která zatím u nás nemají obdobu a doplní je ukázky z období středověku. Nalaďte se na sebe, na okamžik, na dojem a přijďte si vychutnat večer s živou hudbou.

Děti i jejich rodiče v neděli pobaví Krysáci

Kdy: 16. října, 15:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 60/70 korun



Dva krysáci Hubert a Hodan, laboratorní potkan z Prahy Eda a sádrový trpaslík Ludvíček, to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smetišti u Vizovic spoustu dobrodružství. A právě začíná pátrací akce po ztraceném Ludvíkovi. Veselá parta se musí setkat s pavoukem Pechem, přihlouplým kocourem Brunem, ospalou můrou Agátou a vychytralou zmijí Klotyldou, která má chutě na vypasenou myš. Jak to vše dopadne, dozvíte se v našem divadle.

KUTNOHORSKO

Snímek Válečnice je inspirován skutečnými událostmi

Kdy: 16. října, 19:00

Kde: Kino, Kutná Hora

Za kolik: 130 korun

Skutečnými událostmi se inspiruje snímek Válečnice, který můžete zhlédnout v neděli 16. října v kutnohorském kině. Film vypráví pozoruhodný příběh Agojie, ženských bojovnic, které v devatenáctém století chránily Dahomejské království v Africe se zdatností a odhodlaností, kterým se nikdo nedokázal vyrovnat. Sleduje emocionální a pozoruhodné úsilí generálky Nansici, která cvičí novou generaci rekrutek a připravuje je na střet s nepřítelem, který je odhodlaný zlikvidovat jejich životní a kulturní hodnoty. A to jsou věci, za které je zkrátka nutné bojovat.

Na Posvícenské zábavě zahraje kapela Laura

Kdy: 15. října, 20:00

Kde: Hostinec U Bucků ve Zbyslavi

Za kolik: 150 korun



Sbor dobrovolných hasičů ve Zbyslavi připravil tradiční posvícenskou zábavu, která se letos uskuteční v sobotu 15. října od dvaceti hodin v sále Hostince U Bucků ve Zbyslavi. Plné vstupné je 150 korun. K tanci a poslechu hraje kapela Laura, chybět nebude soutěž o pečenou posvícenskou husu.

V muzeu pořádají prezentaci podomácku vyrobených traktorů

Kdy: 15. října, 9:00–17:00

Kde: NZM Čáslav

Národní zemědělské muzeum Čáslav pořádá v sobotu 15. října od 9 do 17 hodin prezentaci podomácku vyrobených traktorů a dalších zemědělských strojů. Čáslavská pobočka Národního zemědělského muzea se zaměřuje především na historii továrních řad traktorů, sklízecích mlátiček a oradel. Unikátní kolekce patří mezi nejvýznamnější a největší obdobné sbírky v Evropě. Muzeum se nachází v objektu bývalého vojenského autoparku postaveném v 60. letech 20. století těsně za městem.

MĚLNICKO

Ocení dlouhodobé dárce krve a zatančí si s orchestrem

Kdy: 15. října, 19:00

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: 350 korun

Již 24. Benefiční večer Českého červeného kříže Mělník. „Slavnostně předáme ocenění a poděkování jubilejním dárcům krve. Čeká Vás společenský ples s rautem, doprovodným programem a hlavně tancem za výjimečného hudebního doprovodu tanečního orchestru Septet Plus Orchestra Dalibora Kaprase,“ zvou pořadatelé. Vstupenky jsou k dostání v OS ČČK Mělník, webu červeného kříže nebo na místě v den konání.

Vydejte se s Mikešem na zkušenou

Kdy: 15. října, 15:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 70 korun



Kdo by neznal film O statečném kováři s Pavlem Křížem v titulní roli? Nyní si mohou diváci pohádku užít ve Společenském domě v Neratovicích. Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. Cestou se k němu připojí silák Matěj a společně se rozhodnou najít dvě královské dcery, které už měsíce nikdo nespatřil. Pokud se jim to má podařit, budou muset překonat množství nástrah a pokušení. Přijďte jim v jejich putování držet palce, nudit se určitě nebudete! Mikeš s Matějem, vousatá babice, pan král, princezny, Dračí pán a spousta dalších postav spolu s krásnými písničkami vám k tomu nedají čas!

Výstava představí tvorbu mělnických výtvarnic

Kdy: Do 3. listopadu

Kde: Galerie Ve Věži, Mělník

Společný projekt tří výtvarnic JAM v obrazech navazuje na předchozí výstavy, které uspořádalo Mělnické kulturní centrum v minulých letech v galerii Ve Věži. Vystavující umělkyně Jarku Drechslerovou, Aidu Líhovou-Legnerovou a Mirku Léblovou spojuje totiž nejen blízký vztah k městu Mělníku a jeho okolí, ale také k osobě pro Mělník významného výtvarného pedagoga, akademického malíře Vladimíra Veselého. Zakladatel galerie Ve Věži ovlivnil počátky výtvarné dráhy všech tří autorek a pomohl jim odhalit a plně rozvinout vlastní talent, tvůrčí potenciál a umělecké vnímání světa.

NYMBURSKO

Marta Kubišová v Noci s legendou

Kdy: 15. října, 19:00

Kde: Hálkovo divadlo, Nymburk

Za kolik: 890 korun

Marta Kubišová v roce 2017 ukončila svou pěveckou kariéru. Nyní se na pódia vracív programu Noc s legendou, pořádaného k příležitosti80. narozenin, které oslaví1. 11. „Marta Kubišová tak přebírá pomyslnou štafetu po Mikovi Tysonovi, Jaromírovi Jágrovi a mnohých dalších, s nimiž jsme Noci s legendou pořádali. Celý večer je doprovázen video upoutávkami z Martina života. Těšit se můžete i na hosta, který bude vždy jak pro Martu, tak pro publikum překvapením. Zároveň budou probíhat gratulacek Martiným narozeninám, ke kterým se můžete přidat.“

Poznejte výrobu piva z Poděbrad

Kdy: 14. října, 16:00

Kde: Pivovar, Poděbrady

Za kolik: 100 korun



Zajímá Vás, jak se vaří řemeslné pivo z Poděbrad? Vyrazte si prohlédnout více jak 1 500 m2 místního pivovaru, kde můžete ochutnat vše co se zrovna vaří.

Navštivte Pomněnkové království

Kdy: 16. října, 15:00

Kde: Divadlo Na Kovárně, Poděbrady

Za kolik: 80 korun

V pomněnkovém království žije král Spanimír a princezna Pomněnka, která se má co nevidět vdávat. Je však trochu rozmazlená a navíc ráda lže. Král více spí než kraluje, proto si vládu přisvojil vychytralý rádce s dvorní dámou. Oba strojí úklady všem na zámku a hlavně princezně. Naštěstí má království svého ochránce - vílu Kmotřičku. A jak je to s Kubou a prstenem? To se dozvíte, až se přijdete na pohádku podívat.

PŘÍBRAMSKO

Vyrobte si klíčenku, anděla, list či náramek v Dobříšku

Kdy: 15. října, 9:30 a 14:00

Kde: Rodinné centrum Dobříšek, Dobříš

Rodinné centrum Dobříšek připravilo na sobotu 15. října hned dva workshopy. Ten první, Vyrábíme z Macramé, od 9.30 hodin dopoledne, je určen pro děti i dospělé, kteří si v centru mohou vyrobit krásnou klíčenku, anděla nebo podzimní list technikou drhání. A pak od čtrnácté hodiny do 15.30 hodin si můžete vytvořit nádherný náramek z více než 150 minerálů a komponent dle vlastního výběru. Workshop je také určený pro děti i dospělé, tak neváhejte využít příležitosti pro výrobu společného šperku.

Scénické čtení z knihy Černobylské dívky přinese husí kůži

Kdy: 14. října, 19:00

Kde: Knihovna Sedlčany



Členky divadelního spolku Našlose nastudovaly scénické čtení z knihy Černobylské dívky, které si můžete vyslechnout v pátek 14. října od devatenácti hodin v sedlčanské knihovně. Na jaře roku 1986 se spolužačky Valentina a Oksana probudí a obloha nad jejich hlavami je zářivě až vztekle rudá.

Julia Roberts a George Clooney v komedii Vstupenka do ráje

Kdy: 14. října, 20:00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: 140 korun

Kino Rožmitál pod Třemšínem promítne v pátek 14. října od 20 hodin americký film Vstupenka do ráje, kde se v hlavních rolích představí Julia Roberts a George Clooney. Ve filmu hrají oba rozvedený pár, který se rozhodne spojit a sabotovat blížící se svatbu jejich dcery. Děj romantické komedie se odehrává na Bali.

Přijďte na Posvícení v Podlesí

Kdy: 15. října, 14:00

Kde: Pivovar, Podlesí



Zahradní slavnost Posvícení v Podlesí nabídne v sobotu 15. října od 14 hodin v zahradě pivovaru vystoupení dětí z Mateřské školy Podlesí, ukázku zásahu malých hasičů, ale i koncert kapely Ladies and Gentlemen, občerstvení, prodejní stánky, projížďky na koních či malování na obličej.

RAKOVNICKO

Boxeři opět podpoří dobrou věc, letos pomohou nemocné Martince

Kdy: 14. října, 19:00

Kde: Kulturní centrum Rakovník

Za kolik: 150 korun



Boxeři dětem. Tak se jmenuje rakovnická sportovní akce, která již podvanácté pomůže tam, kde je potřeba. „Jsem si vědom, že v této nelehké situaci, kdy se snažíme šetřit každý peníz, není pro spoustu z nás lehké investovat do zážitků a věcí jen tak pro radost. I přesto bych Vás srdečně chtěl poprosit, aby jste alespoň svou přítomností přišli podpořit dívku a její rodinu, kterým letošní ročník Boxeři dětem bude věnován,“ uvedl pořadatel a vedoucí oddílu boxu TJ TZ Rakovník Radek Červený. Akce letos podpoří Martinku, která jako malá spadla do vody a začala se topit, což mělo za následek poškození mozku. Příchozí se mohou těšit na mnoho boxerských duelů. Mezi hosty večera budou profesionální MMA fighteři, jako je třeba Alex „Cverminátor“ Cverna, Tomáš “Robocop“ Peleška, Daniel „DeeDee“ Škvor či Martina Jindrová. Těšit se můžete také na vystoupení skupiny orientálních tanců Sharie Bellydance, zpěvaček Andy Štenglové a Kristýny Wittlerové, aerobiček z Diamond Angels Academy, tanečníků z Elis Dance School nebo psovodů Městské policie Kladno.

Do bigbítové dvorany slávy budou uvedeny další kapely a hudebníci

Kdy: 15. října, 18:00

Kde: Kulturní centrum, Rakovník

Za kolik: 200 korun



Na sále rakovnického kulturního centra se v sobotu 15. října uskuteční třetí Dvorana slávy rakovnického bigbítu. „Ambasadorem večera je legenda českého rock and rollu Pavel Sedláček. Do Dvorany budou uvedeny čtyři skupiny a 14 hudebníků z let 1980-1985,“ nechali se slyšet organizátoři s tím, že během večera zahrají kapely Rock Caffé Valdek, Hradní Duo, Smečka a Nový rock.

V Senomatech oslaví posvícení a zasoutěží si o nejlepší koláč

Kdy: 16. a 17. října

Kde: Senomaty

V Senomatech bude posvícení. Na příchozí děti bude v neděli od 13 hodin čekat bohatý program plný soutěží a zábavy. Nejmenší návštěvníci budou zároveň hodnotit soutěž nejlepší posvícenský koláček, koláčky, buchtu, prostě cokoliv sladkého, co doma upečete s dětmi a donesete na zahájení. V pondělí se od 17 hodin uskuteční v místní hospůdce pěkná hodinka. Hrát bude rakovnická country skupiny Hon na medvídka.