BENEŠOVSKO

Festival Krásný ztráty Live zahájí Circus Ponorka

Kdy: 12.–13. srpna, 17:00

Kde: Všetice (Netvořice)

Za kolik: 1790/2090 korun



Na statku Všetice je všechno připraveno, aby tu v pátek 12. srpna otevřel své brány další ročník dvoudenního festivalu Krásný ztráty Live. Vstupenky i ubytování jsou v tuto chvíli těsně před vyprodáním, pro poslední šťastlivce zbývá pár vstupenek a skautských stanů k „dobrodružnému“ přespání. Zveřejněno je i přesné časové pořadí koncertních bloků jednotlivých účinkujících. Festival navíc přidává jednu další scénu, věnovanou nehudebnímu programu. Šestý ročník Krásných ztrát Live zahájí v pátek od 17 hodin svou strhující one-man show Circus Ponorka.

Choceradská pouť nabídne zábavné atrakce i taneční parket

Kdy: 12.–14. srpna, 12:00

Kde: Chocerady

Již stoletou tradici má Choceradská Pouť, která se letos uskuteční o víkendu 12. až 14. srpna v Choceradech u Hotelu Ostende. Pouť nabídne spoustu zábavných atrakcí, stánky se skvělým jídlem a pitím a nebude chybět v sobotu 13. srpna večerní taneční zábava pod širým nebem za hotelem od devatenácti hodin. Je se na co těšit.

Sokol nabízí další příběh Mimi a Lízy

Kdy: 13. srpna, 16:00

Kde: Český Šternberk

Za kolik: 100/50 korun



S kresleným příběhem Mimi a Líza: Zahrada přichází Kino Sokol v Českém Šternberku v sobotu 13. srpna od 16 hodin. Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky. Vzájemně se učí velkorysosti, toleranci a otevřenosti k celému světu a jeho pestrosti. V novém příběhu nazvaném Zahrada přijíždí na dvůr jejich domu žlutý kontejner, který sousedé začnou brzy zaplňovat starými a rozbitými věcmi. Líza je zvědavá, co vyhodí Mimi a je překvapená, když nic nevyhazuje. Pro Mimi jsou totiž všechny staré věci doma pevnými body a malými jistotami ve tmě. Vstupné je 100 korun, snížené 50.

Hasiči připravili v Louňovicích Dětský den

Kdy: 14. srpna, 14:00

Kde: Hřiště Louňovice pod Blaníkem

Za kolik: Zdarma

Soutěže, zábava, hudba i občerstvení. To vše čeká účastníky Dětského dne v Louňovicích pod Blaníkem v neděli 14. srpna. Na hřišti u školy nebude také chybět velký skákací hrad ani spousta odměn. Akci připravil místní sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s myslivci a městským úřadem.

BEROUNSKO

Poddejte se fantazii na cestě do Tvojzemí

Kdy: 12. srpna, 18:30

Kde: Kino Beroun

Za kolik: 130 korun

Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Vydejte se tam na výlet. Berounské kino nabídne příběh v pátek 12. srpna od 18.30 hodin. Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu s přírodou. Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě, protože zachytí signál vysílaný tajemným zářivým kamínkem. A dobrodružství může začít. Vstupné je 130 korun.

Keks zahraje v areálu zámku v Králově Dvoře

Kdy: 12. srpna od 20:00

Kde: Zámek Králův Dvůr

Za kolik: 250 Kč



Kapela Keks působí na naší rockové scéně již 40 let. Tvoří a produkuje výhradně vlastní hudbu a koncertuje téměř po celé České republice. V pátek 12. srpna se zastaví v Králově Dvoře a společnost "keksákům" udělají muzikanti z kapely Pecka.

BOLESLAVSKO

Výstava přinese vzpomínky na bělská balónová hemžení

Kdy: 12. srpna, 18:30

Kde: Městská kulturní zařízení, Bělá pod Bezdězem



Před dvaceti lety se nad Bělou začaly vznášet horkovzdušné balóny. Jako všechno, i tento sport, nebo chcete-li záliba, se rychle vyvíjí, a tak nejen že se začaly postupně objevovat různé druhy balónů, ale probíhaly i soutěže. O tom, jak se vyvíjelo balonové hemžení, i o lidech, kteří se okolo něj objevují pravidelně celých dvacet let je výstava Balony nad Bělou, kterou sestavila K. Kubínová, jedna z lidí, kteří nevynechali jediný ročník. Expozici bude možné v Městských kulturních zařízeních vidět od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin a v pátek při promenádních koncertech od 20 do 21 hodin.

Mladoboleslavský hrad otevírá nepřístupné prostory

Kdy: 13. srpna, 9:00

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: 50/30 korun



Už tuto sobotu se milovníci historie mohou těšit na mimořádné komentované prohlídky mladoboleslavského hradu. Zájemci se tak dostanou do běžně veřejnosti nepřístupných prostor. Návštěvníci se vydají do hradního sklepení a společně s pracovníky archivu navštíví barokní piaristickou knihovnu a zázemí archivu. Na nádvoří hradu bude pro děti připravena překážková olympiáda. Od 15:00 se uskuteční soutěž o ceny, do které bude možné se registrovat o celý den. Začátek prohlídek je v každou celou hodinu na pokladně Muzea Mladoboleslavska až do 16:00.

Bokule baví od pátku až do neděle

Kdy: 12. až 14. srpna

Kde: Michalovická Putna, Michalovice

Za kolik: Dle zvoleného programu

Boleslavské kulturní léto na Michalovické Putně tento víkend opět přinese letní kino, koncert a pohádku pro děti. V pátek od 21 hodin se diváci mohou těšit na životopisný film Zátopek, v sobotu od 19 hodin v amfiteátru zahraje zpěvačka a písničkářka Radůza a nakonec v neděli od 15 hodin bude pro malé i velké diváky připravena pohádka Divadla ŠUS Ulhaná princezna.

Zámek o nedělích potěší malé návštěvníky a příznivce loutek

Kdy: Do 28. srpna

Kde: Zámek Mnichovo Hradiště



Na zámek v Mnichově Hradišti se vrací program dětských prohlídek a loutkových představení Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří. Každou neděli se malí i větší návštěvníci mohou od 10:15 a 10:45 těšit na dvě dětské prohlídky s průvodkyní v dobovém kostýmu s vyprávěním pověsti O dvou zakletých rytířích a následně od 11:30 loutkové představení v sala terreně v zahradě zámku. Mezi představeními, která loutkoherci přivezou, jsou Červená Karkulka aneb polepšený vlk, V jednom lese v jednom domku, Pletené pohádky, Hvězdné dálky a další.

Zjistěte, Po čem muži touží

Kdy: 13. srpna, 21:00

Kde: Mírové náměstí, Bakov nad Jizerou

Mírové náměstí se v sobotu změní v kinosál pod širým nebem a pozve na českou komedii Po čem muži touží 2. V prvním filmu se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. Druhý díl představuje Irenu Kopáčovou, vztahovou poradkyni Ivanu, jejíž partner ji paradoxně podvádí. Toto zjištění ji utvrdí v tom, že muži jsou primitivní bytosti, které jen smrdí, pijí pivo a prdí. Jednoho dne prohlásí, že chce být muž. Druhého rána zjistí, že se jí přání vyplnilo. A tak se snaží o sebe postarat a doufá, že se najde někdo, kdo jí uvěří, že je ženou v těle muže. Nakonec jí podá pomocnou ruku soused Radim.

KLADENSKO

Na slánském náměstí vám zahraje Duo Ježek & Lomička

Kdy: 12. srpna, 20:00

Kde: Masarykovo nádraží, Slaný

Za kolik: Vstup zdarma

V rámci seriálu koncertů Hudba na náměstí vás v pátek večer na hudební cestu kolem světa vezme duo Bohouš Ježek (akordeon) a Dominik Lomička (kytara).

Kostelní zvony do dálky zvoní…

Kdy: 13. srpna, 14:00

Kde: Sraz před infocentrem Pod Velvarskou branou, Slaný

Za kolik: 70 korun dospělí, 50 korun dítě



Vycházky po nejvýznamnějších církevních památkách města. V kostele Nejsvětější Trojice navštívíte unikátní vestavěnou loretánskou kapli, zjistíte, kde skončilo srdce pána z Martinic, a navštívíte i další interiéry důležitých církevních staveb ve Slaném.

Vydejte se zážitkovým vlakem z Kladna do Muzea Českých drah v Lužné

Kdy: 14. srpna, 8:30

Kde: Odjezd z vlakového nádraží Kladno

Za kolik: 150 korun (v ceně jízdenka a vstup do muzea)

Milan Volf a Statutární město Kladno vás zvou na druhou letní projížďku zážitkovým vlakem. Tentokrát se vydáte do Muzea Českých drah. Muzeum v Lužné u Rakovníka je největší tuzemské železniční muzeum. Železniční muzeum Českých drah se nachází v prostorách bývalé výtopny společnosti Buštěhradské dráhy. V areálu je vybudován okruh úzkorozchodného kolejiště o rozchodu 800 mm s možností svezení pro návštěvníky. V rámci výletu si užijete prohlídku rotundy, vnitřní expozice a úzkorozchodnou dráhu. Během jízdy bude klientům umožněno nakoupit drobné občerstvení, alkoholické i nealkoholické nápoje.

Zlonice přivítají milovníky pokojových rostlin

Kdy: 14. srpna, 15:00

Kde: Knihovna Zlonice

Za kolik: Vstup zdarma



Čeká vás výměna rostlin, přesazování, k dispozici bude zemina i květináče, časopis Zahrádkář a další odborná literatura.

KOLÍNSKO

Vzpomeňte s hudebními hvězdami na Petra Muka

Kdy: 13. srpna, 13:00

Kde: Kouřimská skála

Za kolik: 650 korun, děti do 130 cm 200 korun (v platnosti vstupenky zakoupené v letech 2021 a 2022)

Po dvouleté covidové pauze se vrací 10. ročník oblíbeného rodinného hudebního festivalu, který je vzpomínkou na Petra Muka. Vystoupí spousta hudebních hvězd - Lucie Bílá, Bára Basiková, Petr Kolář a spousta dalších.

Štolmíř opět provoní čerstvě upečený chléb

Kdy: 13. srpna, 10:00

Kde: Havelská 3, Štolmíř

Za kolik: Vstup zdarma



Je tu další veřejné pečení chleba. Těšit se můžete na lokální výrobky a řemeslníky, tvořivé dílny, ochutnávky a hudba.

Existuje Dokonalá svatba? Zjistíte v černokosteleckém zámku

Kdy: 13. srpna, 20:00

Kde: I. nádvoří zámku Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: 450 korun

Bill má dnes svůj velký den a připravoval se na něj skutečně důkladně. Ze včerejší rozlučky se svobodou si toho totiž moc nepamatuje, takže nemá nejmenší tušení, jak je možné, že se probudil ve svém novomanželském apartmá ještě před svatbou, a navíc s úplně cizí ženou. Zatímco za dveřmi se už nevěsta souká do svatebních šatů, ženich Bill, krásná neznámá, oddaný, avšak trochu tupý svědek Tom a nepříliš spolupracující pokojská rozjíždějí hru nečekaných záměn a výmluv a v šíleném tempu mění dokonalou svatbu v dokonalé peklo. Co vše se může během svatebního šílení přihodit, se dozvíte ve veleúspěšné britské situační komedii!

V Kolíně v sobotu vypuknou historické slavnosti

Kdy: 13. srpna, 10:00

Kde: Kmochův ostrov, Kolín

Za kolik: 120 korun, děti 60 korun, děti do 6 let a ZTP zdarma



Skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína vás srdečně zve na tradiční historickou akci v příjemném prostředí kolínského Kmochova ostrova. Každoročně mají slavnosti spojitost s významnou historickou osobností. Letos si připomenete dobu císaře Rudolfa II.

KUTNOHORSKO

Kutnohorská kocábka připluje ke svým příznivcům už v sobotu

Kdy: 13. srpna, 13:00

Kde: Kutná Hora

Za kolik: 200 korun



K času prázdnin v Kutné Hoře patří již od roku 1984 neodmyslitelně i festival country, bluegrassové, trampské a folkové muziky Kutnohorská kocábka. Vstupenky na 39. ročník v ceně 200 korun si můžete koupit v infocentru na Kollářově ulici. Festival se uskuteční v zahradách Kláštera řádu sv. Voršily v Kutné Hoře.

Poznejte sladkou historii Kutné Hory

Kdy: 13. srpna, 20:00

Kde: Muzeum čokolády Kutná Hora

Za kolik: 500 korun

Večerní prohlídka Muzea čokolády v Kutné Hoře vás v sobotu 13. srpna obeznámí se sladkou historií Kutné Hory. Ochutnáte 14 degustačních vzorků. Dozvíte se o historii čokolády. Jak se čokoláda vyrábí, jak poznat kvalitní čokoládu a spoustu dalších zajímavostí. Vše co Vám bude chutnat, si můžete koupit i domů. Místa na degustaci je nutné si předem rezervovat. Vstupné je 500 korun na osobu. Pořadatelem akce je Muzeum čokolády a čokoládovna Kutná Hora.

Klub Západní Pobřeží připravil již osmé Letní vyvedení

Kdy: 12. a 13. srpna

Kde: Rožmitál pod Třemšínem



Klub vojenské a historické techniky Západní Pobřeží připravil pro všechny majitele a fanoušky historické, civilní a vojenské techniky na pátek 12. a sobotu 13. srpna 8. ročník Letního vyvedení. Sraz vojenské a historické techniky se uskuteční v areálu bývalých kasáren v Rožmitále pod Třemšínem. Návštěvníci se mohou tradičně těšit na dobré jídlo a pití, orientační závod či prohlídku techniky. V pátek od osmnácti hodin vystoupí skupina MP4fun. Více informací najdete na oficiálních stránkách klubu www.zapadnipobrezi.websnadno.cz.

MĚLNICKO

Mlékojedy obsadí Totální nasazení s hosty a Ready2 Beach Rave

Kdy: 12. až 13. srpna

Kde: Beach Park Mlékojedy, Neratovice

Pátek bude v Beach Parku Mlékojedy patřit kapele Totální nasazení a jejím hostům Znouzecnost, Deratizéři a Volant. Nakonec od 23:15 předvede svůj set DJ Honza Peterka. V sobotu se v beach parku sejdou milovníci elektronické hudby na festival Ready2 Beach Rave plný deep, house a techno rytmů. Návštěvníci se mohou těšit na interprety Chris Cage, Just Mike, Nick Hayden, Rob Smile, Anic, True Detective, Ufi DaMan, Ladida a JB&Flesh.

Ochutnejte vína z Mělnicka

Kdy: 13. srpna, 15:00

Kde: Mělník



Sobotní odpoledne bude v mělnických ulicích patřit místním vínům. Mělnický košt se bude odehrávat na radničním dvoře, který bude sloužit i jako klidová zóna, kde se uskuteční řízená degustace sektů a perlivých vín z produkce mělnických vinařů pod vedením sommeliéra Kamila Kubů. Kromě toho se na náměstí Míru od 19 hodin uskuteční koncert kapely Brass Avenue, od 20:00 na mělnickém zámku zahraje Cimbálová muzika Alexandra Vrábela a před barem Díra od 20:15 vystoupí The Basketles-Beatles & CCR revival band. Vstupenkou bude degustační sklenka s logem a ročníkem akce.

V mělnickém podloubí tentokrát zazní „piáno blues“

Kdy: 12. srpna, 20:30

Kde: Díra, Mělník

Špičkový pianista a zpěvák Tomáš Homuta nesmí v cyklu Blues před Dírou chybět. Je velmi osobitým bluesovým pianistou, hráčem na varhany Hammond a foukací harmoniku. Dvakrát navštívil New Orleans kde slavil úspěch se svou hrou na piano a zmíněné varhany. S Tomášem pravidelně dále vystupuje soulová zpěvačka Vlaďka Svobodová a saxofonista David Fárek.

NYMBURSKO

Užijte si příběh velké lásky

Kdy: 13. srpna, 20:30

Kde: Atrium Letních lázní, Poděbrady

Za kolik: 100/150 korun

Atrium Letních lázní přinese představení pod širým nebem. Divadelní spolek Jiří Poděbrady zde odehraje představení Radúz a Mahulena a přizval si na to i speciálního hosta Valérii Zawadskou. Slavné poetické drama, které Julius Zeyer napsal v roce 1896 na motivy slovenské pohádky, přináší příběh velké lásky magurského prince Radúze a tatranské princezny Mahuleny, příslušníků dvou znepřátelených rodů. Jejich vztah musí odolávat odporu rodičů a překonávat kletby a kouzla. Nedílnou součástí inscenace je hudba Josefa Suka.

Vydejte se do vesmíru s Thorem

Kdy: 13. srpna, 19:00

Kde: Kino Sokol, Nymburk

Za kolik: 140 korun



V sobotu kino Sokol přinese marvelovku Thor: Láska jako hrom, v níž se bůh hromu Thor vydává na cestu za vnitřním klidem. Tu mu však naruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher, který usiluje o zánik bohů. Společně se svými přáteli Valkýrou a Korgem, a nečekaně i s expřítelkyní Jane, která také nabyla nadpřirozených schopností, se mu však postaví a pokusí se mu v tom zabránit.

Poznávejte poděbradskou historii na vycházkách s Bílou paní

Kdy: 12. srpna, 19:00

Kde: Lázeňská kolonáda u květinových hodin, Poděbrady

Za kolik: 80/50 korun

Divadelní spolek Jiří Poděbrady zve přátele dobré zábavy na tradiční Letní historické vycházky s Bílou paní. Sraz zájemců je opět na Kolonádě u květinových hodin. „Bílá paní účastníky vycházky postupně seznámí se svými neživými přáteli, dobrými duchy několika domů, jejichž prostřednictvím se všichni dozví další zajímavosti z historie Poděbrad,“ vysvětlil za organizátory Ladislav Langr. Vycházky se budou konat po celé léto až do 2. září s výjimkou festivalů Poděbradské swingování a Soundtrack.

Ochutnejte Evropu v Nymburce

Kdy: 13. srpna, 10:00

Kde: Městské hradby, Nymburk



Areál Městských hradeb zve na festival Ochutnej Evropu, který představí jednotlivé regiony Evropské Unie a přinese i bohatý kulturní program, hry, soutěže, zábavný vědomostní kvíz nebo třeba skákací hrad a malování na obličej pro děti. K vidění bude i výstava architektonicky oceněných staveb, ve Středočeském kraji a nebude chybět ani hvězdná kapela Eddie Stoilow či zpěvačka Šárka Váňková.

Besedujte ve Velenicích s českou hokejovou legendou

Kdy: 13. srpna, 18:00

Kde: Velenice

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Sbor Českobratrské církve ve Velenicích u Poděbrad zve na besedu s legendárním českým hokejistou Lubomírem Čužákem Rysem. Program obohatí vystoupení houslistky Jolany Szajewské a zpěvačky Michaely Dvořákové. Beseda se koná v místním evangelickém kostele a výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu fary.

PŘÍBRAMSKO

RepeteFest dává prostor mladým začínajícím umělcům. Podpořte je

Kdy: 12.–14. srpna

Kde: Rožmitál pod Třemšínem



Spolek Odd!Spot pořádá na rožmitálském zámku o víkendu 12. až 14. srpna už podruhé multižánrový festival RepeteFest. Pro návštěvníky je připraven bohatý program, letos je dokonce o jeden den delší. Vystoupí kapely různých žánrů, budou promítány krátkometrážní filmy doprovázené debatami s jejich tvůrci, proběhnou divadelní představení, výstavy, workshopy a mnoho dalšího. Na festivalu dávají organizátoři prostor začínajícím umělcům všeho druhu. Ať už kapelám, filmařům, malířům nebo divadelníkům. Proto je většina vystupujících z řad studentů.

Podpořte modeláře na Dobříšské šelmě. Bude i výstava veteránů

Kdy: 13. srpna, 10:00–16:00

Kde: Dobříš

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Další ročník modelářské výstavy Dobříšská šelma se uskuteční v sobotu 13. srpna modelářské výstavy. Vstupné pro veřejnost je dobrovolné. Dospělí účastníci zaplatí startovné padesát korun bez ohledu na počet přihlášených modelů, junioři to mají zdarma Každý vystavující modelář obdrží poukaz na občerstvení zdarma. Od osmé do desáté hodiny budou moci přihlašovat modely, přibližně v 15.30 bude vyhlášení výsledků. V rámci doprovodného programu se uskuteční výstava auto a moto veteránů mezi desátou a dvanáctou hodinou.

Poddejte se fantazii na cestě do Tvojzemí

Kdy: 14. srpna, 16:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 130 korun



Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Vydejte se tam na výlet. Příbramské kino nabídne příběh v neděli 14. srpna od 16 hodin. Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu s přírodou. Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě, protože zachytí signál vysílaný tajemným zářivým kamínkem. A dobrodružství může začít. Vstupné je 130 korun.

RAKOVNICKO

Vydejte se do světa fantazie

Kdy: 13. srpna, 21:00

Kde: Letní kino, Rakovník

Za kolik: 140 korun

Letní kino v sobotu přinese animovaný film Cesta do Tvojzemí. V něm se malý Rikki vydává do světa fantazie Tvojzemí, kde opice a krkavci mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu s přírodou. Zavede ho tam zářivý kamínek, který je zdrojem velké síly a všichni ho chtějí získat. A tak začíná dobrodružná výprava za záchranou nejen vlastního života, ale i celého světa fantazie.

Vraťte se do dětství s výstavou hraček z čokoládových vajíček

Kdy: 13. srpna, 10:00

Kde: Muzeum Nové Strašecí



Muzeum Nové Strašecí zve na komentovanou prohlídku výstavy Sběratelský svět Kinder. Expozicí hraček z oblíbených čokoládových vajíček provede sama její majitelka Eva Klímová, která se ráda podělí o své zkušenosti a zážitky s nimi. K vidění bude na 2300 postaviček ze světa filmů a pohádek, zvířátek, autíček i puzzlí z České republiky i zahraničí. V rámci výstavy probíhá také soutěž zakončená odměnou pro každého a ke každé dětské vstupence získají návštěvníci malou hračku zdarma. Expozice je k vidění do 11. září letošního roku.

Zavzpomínejte s výstavou Jak jsme jezdili na dovolenou

Kdy: Do 4. září

Kde: Vlastivědné muzeum Jesenice

Výstava Jak jsme jezdili na dovolenou, kterou nyní mohou vidět návštěvníci Vlastivědného muzea Jesenice, se tematicky řadí k dalším retro instalacím Muzea T. G. M. Rakovník a jeho poboček. Výstavy se inspirují léty nedávno minulými, především 70. léty 20. století. Návštěvníci si připomenou, jakým způsobem a kde se trávila letní dovolená. Jaké bývaly možnosti (a omezení) při trávení dovolených v zahraničí. Vzpomínka patří i pionýrským táborům, trempování, chalupaření i léčebným pobytům v lázních.

Kdo zvítězí ve Freestyle Battle?

Kdy: 13. srpna, 8:00

Kde: Dolní hřiště workoutu, Lišany



Již potřetí změří své síly všichni příznivci cvičení celého těla a posilování. Freestyle Battle Lišany se odehraje na dolním hřišti workoutu, kde budou mít soutěžící k dispozici hrazdu, bradla, stalky na zemi, kruhy a žebřiny. Porota bude hodnotit statiku, akrobatické prvky, kombinace a celkový dojem. Po celý den bude pro diváky připraven doprovodný program a na závěr i živá hudba v podání Rock Slaves.

Poučí o Červeném kříži

Kde: Muzeum Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže, Lány

Muzeum Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže prezentuje osobnost Alice G. Masarykové a historii Červeného kříže včetně Československého červeného kříže. Prostor je zde ale situován tak, že se dá zároveň využít k přednáškám a besedám či jako místo k setkávání. Expozici doplňují interaktivní hry a videa. Muzeum je do konce srpna otevřeno od úterý do neděle, od září jen o víkendech a svátcích.