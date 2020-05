TIPY DENÍKU: O víkendu můžete zajít na výstavu, do kina nebo na výlet za mokřady

/FOTOGALERIE/ Po březnovém uzavření všech kulturních památek, muzeí a kin a zrušení všech akcí si mnozí uvědomili jakou důležitou roli hraje v jejich životech možnost kulturně se vyžít. Opětovné zahájení výstav a akcí otevřelo také dveře k novým zážitkům a oživení zavedené rutiny. O víkendu lze zajít na Benešovsku do Muzea umění a designu v Benešově, do kláštera ve Voticích, na organizovanou přírodovědeckou procházku nebo jednoduše do kina.

Zrenovovaný klášter sv. Františka z Assisi nabízí stálé i sezónní výstavy i různorodé akce. | Foto: archiv kláštera