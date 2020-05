V dvoupatrové výstavní síni se prezentuje část unikátní sbírky výrobků vytvořených sklářskými výtvarníky na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v Novém Boru v letech 1982 až 2006. Pro děti ze základních a středních škol jsou připraveny projektové hry vycházející z výukových programů navazujících na Rámcový vzdělávací program, které budou rozčleněny do tří věkových kategorií.

Součástí centra je i dílenská část, kde se konají rezidenční pobyty pro výtvarníky, kurzy pro širokou veřejnost, workshopy, sympozia, konference a další aktivity prezentující sklářské řemeslo.

Průhledy krajin fascinují hrou světla na skle

Nejnověji zde probíhá do 28. srpna výstava Průhledy krajin. Miroslava Ptáčková představuje zcela nové objekty z let 2019 - 2020 ze skla a sklovlákna i ty vzniklé jejich vzájemným propojením. Tyto materiály jí umožňují vytvořit z plochy skla světlem protkanou síť proměňující se v prvky krajin, jak ostatně dává tušit název výstavy.

Prostřednictvím sklovlákna autorka vytváří řidší i hustější tkáně, ovlivňuje intenzitu prostupujícího světla, vytváří křížení čar a jejich směrů, spleť vláken v případě potřeby i různě deformuje. Při bližším zkoumání zde objevíme rovněž detailní práci s dalšími technikami jako je leptání skla, broušení nebo vytváření struktur sítí vrstvením barev.

Další víkendové pozvánky

Vydají se za tajemstvým blanických rytířů

Také už plánujete víkend? Co takhle cyklovýlet za legendami a tajemstvím blanických rytířů? Třicet dva kilometrů dlouhou okružní trasu, vedoucí chráněnou krajinnou oblastí Blaník doporučuje Kraj blanických rytířů začít v Louňovicích, kde už se lze občerstvit na zahrádkách. Odsud to vezmete na Velký Blaník s rozhlednou, sjedete do Načeradce, cestou do Pravonína si užijete pěkné výhledy na Blaník, kolem Částrovických rybníků přes Vracovice pojedete do Kondrace, přes Farma Blaník a Veliš zpět do Louňovic. S legendami o blanických rytířích se potkáte při každém šlápnutí do pedálů.

V Čerčanech promítnou komedii Tenkrát podruhé

Čerčanské kino promítne v sobotu 23. května od 19.30 hodin komediální francouzské drama s romantickým nádechem Tenkrát podruhé. Jakou dobu byste chtěli zažít, kdybyste měli tu možnost? Před tuto otázku je postaven Victor, když od svého syna dostane dárkový poukaz agentury Time Travelers. Ta s pomocí filmových kulis a herců dokáže zinscenovat jakoukoli epochu a zprostředkovat svým klientům setkání se slavnými osobnostmi dějin dle jejich přání. Zatímco jiní zákazníci se chtějí podívat na dvůr Ludvíka XVI. či povečeřet s Hitlerem, Victor touží vrátit se do nespoutaných sedmdesátých let a ještě jednou prožít první rande se svou ženou – dobu, kdy v něm dokázala vidět víc než jen nudného páprdu v pruhovaném pyžamu. Chytrá a zábavná love story vypráví o tom, co by se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty nejkrásnější okamžiky. Vstupné je 100 korun.

Stráví den s vodními breberkami

Den ve společnosti vodních breberek mohou zažít všichni návštěvníci Vodního domu v Hulicích v sobotu 30. května. Akci pro ně pořádá Český svaz ochránců přírody. Naučí se, jak se loví, podívají se na ně pod mikroskopem a určí podle určovacích klíčů. Program bude zahájen ve třináct hodin prvním společným lovením breberek. Další lovení budou začínat v pravidelných intervalech. Vhodné je vzít si oblečení a obutí, které se může namočit, protože při lovu vodních živočichů se namočení jistě nevyhneme. Celá akce bude probíhat ve venkovním areálu Vodního domu. Vstupné je 100 korun dospělí, 55 děti.