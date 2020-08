Kromě prohlídky výstavy „Přijďte si posedět do starých časů. Nespery dříve a dnes“ připravili nesperští hasiči na sobotu 8. srpna od 10 do 16 hodin pestrý program ve zdejším barokním špýcharu, v jehož části jsou stále patrné pozůstatky bývalé tvrze. Návštěvníky čeká vyhlídková jízda po Nesperách na koňském povoze, výstava veteránů, výstava fotografií poutních míst a obrazů s církevní tematikou v kapličce na návsi, beseda s místními pamětníky. Dále zábava, hry a soutěže pro děti, posezení u ohně s kytarou, houslemi a opékáním vuřtů, domácí občerstvení. Slavnost se koná u příležitosti Svatovavřinecké pouti. Další zajímavé akce naleznete na stránkách Kraje blanických rytířů.

Zdroj: Deník

K zastavení a ztišení pobízí bohoslužba

Součástí slavnosti je i bohoslužba, kterou mohou zájemci navštívit od 15 hodin v nedalekém kostele sv. Vavřince v Bedřichovicích. Najdou ho uprostřed vsi, je ohrazen zdí a obklopuje ho hřbitov. Upoutá zvláště zděnou hranolovitou věží s dřevěným patrem. Kostel byl v minulých letech nepřístupný a v rekonstrukci. Bohoslužba o pouti je jedinečnou možností, jak se do interiéru kostela z třetí čtvrtiny 13. století podívat. V interiéru je dochována nástěnná malba z roku 1764.

Další víkendové pozvánky

S dobrou náladou přichází Trollové

Animovaná nálož dobré nálady, to je pohádka Trollové: Světové turné, kterou benešovské kino nabídne v sobotu 8. srpna v 19 hodin. Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam nejsou žádné potíže. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení. Vstupné je 130 korun.

Bářino toulavé divadlo zavítá do Louňovic se statečnou Margitkou

Louňovické kulturní léto v restauraci U Henců pokračuje v sobotu 8. srpna od sedmnácté hodiny pohádkou O statečné Margitce v podání Bářina toulavého divadla z Týnce na Sázave. Napínavá autorská pohádka je o nebojácné dívce, která se vydává hledat svého ztraceného tatínka. Uprostřed temného lesa narazí na prapodivnou hospodu, kde se nechává najmout do služby. Stará hospodská tu zle zachází s pocestnými. Pohádka bude mít jako obvykle šťastný konec, Margitka vše brzy odhalí, zlu se statečně postaví, zachrání tatínka a navíc nalezne svou lásku.

Na festivalu bude i Údolí dutých hlav

V sobotu 8. srpna vystoupí od čtrnácté hodiny na pódiu u zámku ve Zvěstově hned sedm kapel. Osmý ročník festivalu Open air Zvěstov, který pořádá Obec Zvěstov, nejenže pobaví, ale také pomůže – výtěžek ze vstupného bude použit na obnovu zámku a přilehlého parku. Jako první zahraje a zazpívá Údolí dutých hlav, po něm následuje kapela Helemese, od půl šesté se mohou návštěvníci těšit na Prasátora, kterého vystřídá Sakramejdlo. Od půl deváté to roztočí Párty band a v půl jedenácté Vilém Čok a jeho Bypass. Po půlnoci ještě vystoupí Cassandra. Vstupné je 200 korun, do 18 let za polovinu.