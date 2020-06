Výstava textilu mapuje vzpomínky ze tří cest po Japonsku, které uskutečnila autorka výstavy Lada Charvátová se zájemci o japonskou kulturu po stopách textilu a řemesla v letech 2017 až 2019. Sbírka představuje sedm textilních artefaktů, které splňují formální podobu japonských svitků, dále soubor zavinovacích sukének tvořených technikou bodoko.

„Tyto sukénky sešívané z malých kousků starých látek v dávných dobách nosily chudé japonské ženy pod kimony jako spodní prádlo. Ukázky sukének jsou zamýšleny buď jako vzorníky starobylých látek nasbíraných na bleších trzích v Yokohamě, Kyotu, Kanazavě a v Naře, nebo jako textilní objekty, na kterých si autorky vyzkoušely zvláštní techniku sešívání a prošívání,“ vysvětluje Lada Charvátová.

Zdroj: Deník

Prohlédnout si můžete i soubor quiltů, které mají praktické využití jako přikrývky a zároveň jsou vzorníky speciální techniky prošívání zvané sashiko. Sbírka prostírání, ubrusů a taštiček připomíná město Hirosaky, kde se zrodilo prošívání přes počítanou nit ve tvaru kosočtverců, zvané kogin.

„Touto technikou se textil zateploval, protože látka byla vyrobena z přírodního konopí nebo kopřivy ramie, a tudíž byla řidčeji utkaná,“ dodává Charvátová. Ve sbírce prostírání, ubrusů a taštiček si prohlédnete i aienské vzory, které mají svého majitele ochraňovat před zlými duchy a nepřízní osudu.

Výstavu tradičních japonských bonsají mohou po tři víkendové dny návštěvníci zhlédnout od deváté do šestnácté hodiny, pěstitelem je Ivan Kubala z Čechtic. Pro podrobnosti k pěstování připravilo Muzeum Podblanicka Vlašim besedu s Ivanem Kubalou v sobotu od čtrnácté hodiny. Vstupné je standardní pro zámek a to symbolických 40 korun, děti, senioři a ZTP to mají za polovinu.

Tvrz v Růžkových Lhoticích pochází ze čtrnáctého století, kde ji držel Oneš Tluska ze Lhotic. Později byla v državě husitů, avšak pustla, až v šestnáctém století ji získali a zvelebili bohatí svobodníci bratři Jan a Jiří Růžkové z vladyckého rodu "Růžků z Rovného."

Další víkendové pozvánky

Na děti čeká pohádkový les i lovení

Sbor dobrovolných hasičů Miličín zve všechny děti v sobotu 27. června od čtrnácté hodiny na Procházku pohádkovým lesem. Startuje se z místního parkoviště u hřbitova, masky jsou vítány. Na děti čeká plno her, zábavy a dobrodružství. Vstupné je dobrovolné. Ale ještě předtím čeká na malé rybáře 3. ročník dětské soutěže v loveni ryb v hasičské nádrži Záhoří. Soutěž se koná v sobotu 20. června od půl osmé rána a proběhne stylem chyť a pusť. Předpoklad ukončení je v pravé poledne, startovné je třicet korun. Zúčastnit se mohou soutěžící, kteří letos dovrší 15 let a mladší. Hodnotí se celková délka ulovených ryb.

Do neveklovského kina přijde Další jehňátko

Další jehňátko je temný hororový příběh, který neveklovské kino promítne v pátek 26. června od 20. hodiny. Vypráví o dívce Selah, která se narodila do alternativně žijící náboženské komunity známé jako „Stádo“. Toto čistě ženské „Stádečko“, tvořené ženami a dívkami v rozličném věku, žije izolovaně v zemědělské osadě a je vedeno jediným mužem. Svého vůdce přezdívají „Pastýřem“ a každá z dívek je buď jeho milenkou, nebo dcerou. Náctiletá Selah je naprosto oddanou stoupenkyní sekty, současně s tím se ale spřátelí se Sarah, ženou, která pro svou skepsi vůči Pastýřově učení byla z komunity vyloučená. Přijde den, kdy se Selah dostane pocty účastnit se posvátného rituálu. Vstupné je 80 korun.

Zavzpomínají na Jiřího Voskovce

Obecně prospěšná společnost Cesty skla připravila od prvního června v Huti František v Sázavě výstavu vzpomínkových fotografií a dokumentů o Jiřím Voskovcovi ke 115. výročí jeho narození. Zároveň si ho 19. června od 18. hodiny připomenou ve volné debatě v sázavském infocentru známý herec a improvizátor Jaroslav Dušek, spisovatel Leoš Šedo a technický redaktor a vedoucí Informačního a kulturního centra Sázava Milan Štědra. O kulturní vložku se postará kutnohorský orchestr Jaroslava Ježka. Výstava potrvá do konce června a je veřejnosti přístupná každý den od desáté do šestnácté hodiny.