Pomoci zámeckému parku může každý

Další gruntování části zámeckého parku v Konopišti naplánovali členové Spolku přátel Konopiště. Tato skupina nadšenců organizuje už několik let brigády, jejichž cílem je zvelebit prostor pod zámkem a uvést ho do stavu, který by se líbil i Františku Ferdinandovi d´Este.

Brigáda Spolku přátel Konopiště v zámeckém parku. | Foto: Zdeněk Kellner