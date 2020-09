Letošní Pouť na Sázavě bude mít duchovní podtext. V sobotu 19. září začne v 10 hodin bohoslužba pod širým nebem, a po ní Štafetový běh Emila a Dany Zátopkových o putovní kalich opata Prokopa. V poledne už bude čas na společné hodování na čerstvém vzduchu, které bude již tradičně oživeno kvízem o ceny. Odpoledne pak vystoupí děti z Dětského domova Sázava a po nich následuje Uplagged Trio koncert tří učitelů Husitské ZUŠ Harmonie. Po celé dopoledne bude vyhlášena výtvarná soutěž pro děti „Žít ve společném domě“ a ve 14 hodin vyhlášení a ocenění obou soutěží. Po celý den se budou v rámci doprovodného programu prezentovat školy a sociální a diakonická zařízení. Občerstvení je samozřejmostí.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Ochránci přírody slaví své výročí Dnem otevřených dveří

Český svaz ochránců přírody Vlašim letos slaví třicet let svého působení. Jeho činnost je opravdu široká. Jedním z jejich úspěšných projektů je i Vodní dům na břehu vodní nádrže Švihov. Pro veřejnost připravili na sobotu 19. září od deseti hodin právě ve Vodním domě Den otevřených dveří. Účastníky rádi provedou nejen prostory, ale seznámí i s se svými dalšími středisky, projekty nebo činnostmi. Potkají tam blanického rytíře, společně vypustí jednoho z uzdravených živočichů zpátky zpět do volné přírody nebo ochutnají místní regionální produkty. Bohatý program Českého svazu ochránců přírody z Vlašimi nabídne rovněž dílničky pro děti nebo rýžování zlata.

Držitelé Zelené karty mají slevu

Pravidelná pozorování s výkladem pro veřejnost se konají na vlašimské hvězdárně ještě do konce září každý pátek, nebude tomu jinak ani v pátek 18. září. V měsících dubnu a září je začátek pozorování ve 20 hodin. Je důležité, aby návštěvníci přišli načas, pozdním příchodem ochuzují sami sebe o část pozorování. Mimo tuto pravidelnou otvírací dobu je možno domluvit si návštěvu hvězdárny telefonicky. Vstupné je 60 korun, děti to mají za polovinu. Vlašimská hvězdárna je partnerem programu Zelená karta a proto držitelé Zelené karty Českého svazu ochránců přírody mají vstup na hvězdárnu se slevou padesát procent.

Sedmý ročník běžeckého festivalu přinese skvělé novinky

Benešovský Běžecký festival se uskuteční ve svém pravidelném termínu v neděli 20. září. Pořadatelé z SK Benešov žije sportem z.s. věří, že běžci a celé rodiny se této tradiční akce zúčastní v hojném počtu, jak závodů dětí a mládeže, tak charitativního běhu pro Rozárku, vytrvaleckých závodů, minimaratonu na 4 km a hlavního závodu na 8 km. Pro letošní 7. ročník jsou nachystány skvělé novinky, které by měly BBF zpestřit. Benešovská desítka je hlavní závod 8000 metrů, Subaru Karavany Sedlčany minimaraton 4000 metrů, co tvoří tři okruhy, Charitativní běh pro Rozárku 1333 metrů je nesoutěžní Benešovská Juniorka s VZP ČR, závody dětí a mládeže 150 m až 975 m a dále Rodinné štafety Zahradní techniky Dvořák, které tvoří 3 krát 325 metrů. Startovné je od 80 do 300 korun.