Zajímavá je expozice vozidel dovážených do ČSSR zahraničním podnikem Tuzex a sbírka malosériově vyráběných vozidel z přelomu 80. a počátku 90. let. Prohlédnout si mohou též expozici dobových hraček, kuchyň, funkční telefonní budku, stánek PNS a nejstarší tramvaj typu T3 v okrese Benešov.

Základ nejrozsáhlejší takto tematicky zaměřené sbírky v České republice tvoří vozidla vyráběná ve státech bývalé RVHP (Rada Vzájemné Hospodářské Pomoci, v muzeu překřtěná na Rodinu Vozů Hodných Pohledu). Mezi téměř dvěma sty vystavovaných vozů si snad každý najde automobil, k němuž ho váží vzpomínky, případně typ, který ho zaujme často až neuvěřitelně krkolomným technickým řešením.

Pro návštěvníky je připraven i dobový bufet a možnost projížďky na šlapacích kárách.

Když už být tulákem, tak cyklo

Tradiční Cyklotulák je tady opět a pohodové cykloakce pořádané k výročí vydání cyklomapy "Votická kopretina" se mohou zůčastnit všichni milovníci jízdy na kole už tuto sobotu 30. května. Připraveny jsou 3 trasy (mléčná, zkušená a libová) se startem ze zahrady restaurace U Modré kočky ve Voticích mezi 8.30 a 9.30 hodin. Nejedná se o závod. Akce je vhodná i pro rodiče s dětmi. Na startu každý účastník dostane mapu s vyznačenými trasami a cestou sbírá na punktech do mapy razítka kopretin. V cíli mu pak bude udělen titul Cyklotulák, diplom se sladkou odměnou ho rovněž neminou.

O víkendu si zajděte za Nekonečnou hrou

Nekonečnou hru odstartuje ve čtvrtek 28. května od desáté hodiny Pavel Sequens zahájením výstavy se stejnojmenným názvem na týneckém hradu. Kresbě a malbě se rodák z Benešovska stroze věnoval již od útlého věku, ale i přes studium grafiky na Střední odborné škole v Kolíně, se tomuto směru vzdálil. Teprve na podzim roku 2014, kdy se dostal k prvnímu plátnu, znovuobjevil svou dřívější zálibu a poprvé v životě zakusil kouzlo olejomalby takříkajíc na vlastní štětec. Výstava potrvá do 30. července. Pořadatelem je Město Týnec nad Sázavou.

Čerčanské kino promítne tragikomický příběh Rebelky

Hlavní hrdinkou snímku Rebelky, který čerčanské kino promítá v sobotu 30. května od 19.30 hodin je Sandra, bývalá miss Nord-Pas-de-Calais, která nemá práci ani vzdělání. Vrací se bydlet k matce a jediná práce, kterou sežene, je u pásu v místní rybí konzervárně. To by ještě šlo, kdyby nemusela odrážet neodbytné návrhy svého nadřízeného. Když nešťastnou náhodou způsobí jeho smrt, začne se roztáčet řetězec tragikomických událostí. Nehodě jsou totiž přítomny dvě další dvě Sandřiny kolegyně, a když se chystají zavolat pomoc, najdou ve skříňce mrtvého tašku plnou peněz. Co mají udělat s tělem, a co s penězi? Vstupné je 110 korun.