Opět je tady o následujícím víkendu tradiční Slavnost ovocných knedlíků na konopišťském zámku. Jedná se o oblíbené jídlo arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Kromě nich budou po oba dny v nabídce i další chutná jídla a speciál z benešovského pivovaru. Po oba dny bude také zpestřen program prvního prohlídkového okruhu, v rámci něhož se turisté blíže seznámí se stolováním v zámeckých jídelnách.

Opět představí své projekty

Uprostřed prázdnin proběhne dlouho očekávaná a dlouho odkládaná benešovská Pecha Kucha! A to již počtvrté v poslední červencový den v devatenáct hodin v Muzeu umění a designu Benešov. PechaKucha je japonský výraz pro hlasité povídání, ale také je to způsob, jak můžou zajímaví lidé prezentovat své nápady a projekty. Formát je vždy stejný, každý řečník má na svou prezentaci limit šest minut a čtyřicet sekund (20 obrázků x 20 sekund). O tom, že všechno je to jen v hlavě, návštěvníkům něco poví Milo Brzák z organizace Adapted, A třeba Veronika Procházková zas bude šířit myšlenku, že pomáhat je normální.

Hrají Potřetí bych umřít nechtěl

Jako další na programu v rámci Louňovické divadelní aktivity 2020 je v restauraci U Henců v Louňovicích pod Blaníkem připraveno pro návštěvníky na sobotu prvního srpna od devatenácté hodiny komediální představení Potřetí bych umřít nechtěl. Jedná se o veselou detektivku z doby, kdy kšefty s alkoholem byly na denním pořádku, ale pít se nesmělo, prohibice hýbala Amerikou. Hlavními hrdiny jsou spisovatel, jeho manželka, asistentka, neteř a především obávaný mafián Al Capoune a jeho gorila. Ale také komisař Fox a svatý Petr. Hraje Divadelní sdružení Sokol Mšeno. Vstup je volný.

Éru černobílích filmů připomene snímek Řeka čaruje

Letní kino Sokol v Českém Šternberku nabídne v pátek 31. července od dvacáté hodiny černobílý film z roku 1945 Řeka čaruje. Kvůli panovačné manželce ztrácí stárnoucí muž chuť do života. Návrat do rodného kraje v okolí řeky Sázavy ho natolik změní, že se rozhodne zkusit vše znovu. Zázračně omládne a začne si užívat radostí života. Vstupné je 100 korun.