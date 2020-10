Letošní Jablkobraní bude programově bohaté

Podzimní jablkobraní ve Spolkovém domě Vlašim nabídne v sobotu 3. října od 13 hodin bohatý hudební a divadelní program: Náhodná setkání a jejich historické, folkové i lidové písně, od 14 hodin vystoupení Divadélko Romaneto s Vodnickou pohádkou a příběhem Vodníka Hromajzlíka a Vodnice Bublinky u rybníčku Kalužníčku. Po nich pak přijde na řadu historická hudební skupina z Tábora Dei Gratia, která zazpívá středověké písně. Následuje Pivovarská show, která návštěvníky obeznámí s historií pivovarnictví od starověku po současnost včetně exhibice modelu parostrojního pivovárku. Bossfolk jsou pak folkové písně zahrané kapelou z Vlašimi a tvořivé a řemeslné dílny na téma jablko zabaví děti i dospělé.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Kočovné divadlo přiveze kabaret

Kočovné divadlo Ad Hoc z.s. se pokusí porotu i hlediště v Kulturním domě v Sázavě v pátek 2. října od 19.30 hodin zaujmout neotřesitelně zábavním kabaretem plným rozverných písní, humorných skečů a poezie. A navíc dvojicí moderátorů, která prostě zařídí, že se všichni budou náležitě bavit. Představení je třetím v pořadí na jubilejním dvacátém ročníku soutěžní hudební divadelní přehlídky Voskovcova Sázava. Představení mělo svou předpremiéru Pražské oblastní přehlídce amatérských divadel Popad 2020, odkud si odvezlo cenu za nejlepší inscenaci, cenu za scénář a hudbu. Vstupné je od 120 do 100 korun.

Představí každodenní život na hradě za první republiky

Návštěvníci šternberského hradu budou mít možnost v sobotu 3. října od 12.30 hodin zhlédnout druhé patro hradu, které je zpřístupněné veřejnosti. To bylo od dvacátých let až do roku 1949 obýváno mladou rodinou, do které se postupně narodilo devět dětí. Rodičům jejich okolí stále říkalo pane hrabě a paní hraběnko, přestože šlechtické tituly byly se vznikem republiky zrušeny, a na hradě se mísila moderní doba s tradicemi starobylého rodu.

Uvedou detektivní thriller Kanáři

Pro milovníky napětí a akce připravilo čerčanské kino na sobotu 3. října snímek Kanáři. Hlavní hrdina Inspektor Cristi rozehrává nebezpečnou dvojí hru s policií a drogovou mafií. Spolu s krásnou Gildou cestuje na Kanárské ostrovy, aby se naučil místní šifrovanou pískanou řeč. Ta mu má pomoci přechytračit policejní kolegy a vysvobodit komplice z vězení. Roztáčí se koloběh lží a léček, ve kterém jde o pořádný balík peněz, a místy také o holý život. Podvratný detektivní thriller režiséra Cornelia Porumboiua vzdává hold klasikám filmu noir. Vstupné je 100 korun.