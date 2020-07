Nedaleko Krasovic pod horou Velký Blaník stojí Dům přírody Blaníku. Představuje návštěvníkům přírodu Chráněné krajinné oblasti Blaník a národního geoparku Kraj blanických rytířů i slavnou blanickou legendu o spícím vojsku.

Návštěvníci tam naleznou expozici věnovanou přírodním, geologickým a kulturně historickým zajímavostem Podblanicka. Blíže poznají některé typy přírodních stanovišť v oblasti, rostliny, které zde rostou a živočichy, kteří zde žijí. Zajímavou formou se návštěvníci seznámí také s legendou o blanických rytířích, jeden z nich je i průvodcem a maskotem Domu přírody Blaníku. Expozice nabídnou jak hravé prvky pro děti, tak hlubší informace o regionu.

Výstava doputovala do Domu přírody Blaníku

Výstava 800 let Zahrádky byla připravena spolkem Přátelé Zahrádky při příležitosti 800. výročí první písemné zmínky o městečku Zahrádka u Ledče nad Sázavou, které připadlo na rok 2019. Od loňského listopadu do února letošního roku byla instalována ve Vodním domě v Hulicích a nyní je možno ji shlédnout v Domě přírody Blaníku ještě do konce srpna.

Další víkendové pozvánky

Na kurzu budou gravírovat do skla

V sázavském klášteře si návštěvníci ve sklářské dílně rytí skla budou moci v pátek 3. července kdykoli mezi 9.30 a 14.30 hodinou vytvořit drobný umělecký artefakt technikou gravírování do skla, neboli rytou kresbou. Připraveny budou čiré sklenky. Dostanou možnost vyrýt pod dohledem odborné lektorky, případně i s její menší či větší pomocí, vlastní motiv. Vytvoří si tak vlastní umělecké dílko pro radost, nebo jako dárek pro blízkou osobu. Práce potrvá přibližně půl až tři čtvrtě hodiny, podle složitosti návrhu a jejich šikovnosti. Cena je 160 korun na sklenku. Akci pořádá Národní památkový ústav.

Pořádají středověký jarmark

Tradičnímu Středověkému jarmarku bude patřit sobota 4. července od deváté do šestnácté hodiny pod hradem na náměstí v Českém Šternberku. Jako obvykle s dílničkami pro děti a ukázkami tradičních řemesel. Návštěvníci si zde mohou ve stáncích koupit netradiční zboží, nebude chybět oblíbené malování na obličej a bohatý historický doprovodný program. Své umění ukážou kejklíři či tanečnice. Během celého dne se opět bude prezentovat městys Český Šternberk retrospektivní historickou výstavou Minulost vypravuje.

Nabízí na trzích originální zboží

Skleněný jarmark, to je moře dobré zábavy, krásných skleněných výrobků, jídla a pití. Návštěvníci Huti František v Sázavě se v sobotu 4. července od 10 do 18 hodin mohou těšit na trhy s originálním zbožím, skláři v akci, předvádění vinutí perel, foukání i broušení skla, kreativní dílny, pískování a dekorování skla, sklofoukání, korálkování, i zábavu pro celou rodinu. Doprovodný program bude tvořit v jedenáct hodin kouzelnice Renata, ve třináct balónkování ale i komentované prohlídky výstav a koncert sázavské kapely Beneton. Akci pořádá spolek Cesty skla. Vstupné je 50 korun, za děti do šesti let neplatíte.