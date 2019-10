Netradiční tematické prohlídky zažijí lidé v Sázavě.

Sázavský klášter. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner

Netradiční tematické prohlídky s názvem Po stopách archeologických výzkumů Sázavského kláštera s náhledem do prostředí počítačového herního hitu Kingdom Come: Deliverance se s pracovníky Archeologického ústavu AV ČR Danielem Dvořáčkem a Soňou Hendrychovou Dvořáčkovou vypraví dnes v 11.30, 13.15 a 15 hodin ti, kteří dorazí do kláštera. Dozví se i to, co je přínosem archeologie.