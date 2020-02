Soutěží v zimním plavání na Memoriáli Vladimíra Tupého

Po roce se opět sejdou plavci z celé ČR i zahraničí do Sázavy na 5. ročník Memoriálu Vladimíra Tupého, který se tentokrát uskuteční v sobotu 8 února od 12 do 18 hodiny u jezu pod Sázavským klášterem. Plavci budou soutěžit o body do českého poháru zimního plavání.

Memoriál Vladimíra Tupého 2018 v Sázavě. | Foto: Richard Karban