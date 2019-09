Pavel Klíma, obrazy | Foto: antiquariat.cz

Výstava obrazů Pavla Klímy, která nese název Božidar, je otevřena pro veřejnost v Klášteru sv. Františka z Assisi ve Voticích vždy 10 do 17 hodin. V malování ho nejvíce ovlivnilo členství ve výtvarné skupině KOSA. I přes akademické vzdělání je malování obrazů jenom jeho koníčkem. Povoláním je učitelem češtiny, který již deset let řídí malšickou školu a školku. Výstava potrvá do 30. září.