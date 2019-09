výstava hraček | Foto: Archiv muzea Štěpánovka

V rámci Pohádkového putování připravilo Muzeum Štěpánovska v Trhovém Štěpánově spolu s Klubem panenek ČR výstavu hraček. V muzeu je ještě do 14. září k vidění zhruba stovka dřevěných, kovových a plastových modelů vyrobených českými i zahraničními firmami od 70. let 20. století až do současnosti. Obdivovat mohou návštěvníci také mašinky, autodráhy nebo šlapací autíčka. Expozice je k vidění každý pracovní den od 9 do 15 hodiny. Vyvrcholením Pohádkového putování bude Pohádkový ples, který se uskuteční 14. září ve Zruči nad Sázavou.