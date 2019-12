KDY: Do 1. ledna 10:00-17:00

KDE: Benešov, muzeum

ZA KOLIK: 60/30 korun

V nejnovějším cyklu navazuje na téma Pripyati, města, které mělo sloužit jako sídliště pro převážně pracovníky Jaderné elektrárně Černobyl a jejich rodin. Osamocenost architektury, která je z nějakého důvodu opuštěna a nemůže sloužit svému účelu, vytváří znepokojivý obraz propojující minulost se současností. Vstupné je 60 korun, děti do 15 let a senioři to mají za polovinu, o vánočních svátcích je vstup zdrama.