Tradiční podzimní koncert – Big band Felixe Slováčka a Felix Slováček, v podání 17 členného orchestru si budete moci poslechnout v Hotelu Týnec. Zazní známé jazzové, swingové, popové i muzikálové melodie. Vystoupí Anna Julie Slováčková a Felix Slováček mladší. Vstupenky jsou v prodeji v TIC Týnec.

V Benešově bude opět strašit

KDY: 5. listopadu od 17

KDE: Benešov

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Strašidla, duchové a další pohádkové bytosti vyrazí letos v Benešově na již 19. ročník lampionového průvodu. Registrace masek je od 16.30 hodin. Start bude na Masarykově náměstí u piaristické koleje, pak se masky vydají přes centrum Benešova pod kopec Na Klášterce, kde bude vyhlášení nejlepších masek a poté zakončení akce ohňostrojem.

Užijte si Bambulkovou šou

KDY: 5.listopadu od 17

KDE: Kulturní dům Sázava

ZA KOLIK: 299-499 Kč

Přijďte si s dětmi užít báječné představení plné písniček, tanečků a soutěží. V sázavském Kulturním domě zazní nové i nejoblíbenější hity mezi které patří: Kulička, Kakadu anebo Dalmatin. Během představení se budou bavit vaše děti a dokonce i dospělý doprovod. Těší se na vás Kája a Bambuláček.

Berounsko

Cestovatelka zavede veřejnost až na hranice Evropy a Asie

KDY: 4. listopadu od 18

KDE: Kino Zaječov

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Spolek Zděná 2012 pořádá další akci z cyklu Promítání z cest. Cestovatelka a fotografka Marie Humlová v pátek 4. listopadu veřejnost seznámí s Arménií – zemí hor a vinařské historie.

Protheus přiveze svou hudbu do Hořovic

KDY: 4. listopadu od 20.30

KDE: Společenský dům Hořovice

ZA KOLIK: 390 Kč

Frontman kapely Dymytry Jan Macků, který vystupuje pod pseudonymem Protheus, představí svůj sólo projekt v Hořovicích. Stane se tak v rámci jeho Závislosti tour 2022. „Celkem dvanáct exkluzivních koncertů po celé ČR, které by si neměl nechat ujít žádný fanoušek rockové muziky. Protheus na své první desce vsadil na melodie, chytlavé refrény a texty. Kdo by čekal, že se jeho tvorba bude podobat té od Dymytry, bude velmi překvapen,“ uvedli organizátoři. Jako předkapela vystoupí skupina Loco Loco. Vstupenky lze zakoupit v IC Hořovice nebo v síti TicketStream.

Děti se vžijí do příběhu Honzy Hejhuláka

KDY: 6. listopadu od 14

KDE: KD Plzeňka, Beroun

ZA KOLIK: 110 Kč



Honza Hejhulák. Tak se jmenuje pohádka, kterou odehraje o víkendu v Berouně Divadlo Pohádka. Veřejnost díky němu bude moci zhlédnout příběh známého českého Honzy, který prochází světem, aby se mnohému naučil, všude se dobře díval a nakonec si nevěstu vyhledal. „Tentokrát se na své cestě pustí do křížku s Čertem Hejhulákem, který lidské hříchy sčítá a plánuje, jak to bude s Marjánkou a její panimámou,“ prozradili pořadatelé. Zúčastnění se mohou těšit na malovanou scénu, výpravné kostýmy a písničky.

Boleslavsko

Nakupte si na farmářských trzích

KDY: 4. listopadu 7.30-13

KDE: Komenského náměstí, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Chcete si nakoupit ovoce, zeleninu, pečivo, další druhy potravin a zboží nebo květiny? Vydejte se v pátek dopoledne na tradiční boleslavské farmářské trhy.

Zapojte se do Nerfligy

KDY: 5. listopadu 8-14

KDE: Tělocvična 8. ZŠ Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Startovné 100 Kč na osobu



"Máš doma "nerfku" (lehké plastové zbraně na hraní), či chodíš na kroužek Nerfligy? Teď máš jedinečnou možnost vzít své kamarády, sestavit tříčlenný tým a přihlásit se do turnaje. První turnaj Místního kola Nerfligy se bude konat v sobotu," zvou pořadatelé akce.

Užijte si odpoledne s chlupáči v Ekocentru Zahrada

KDY: 5. listopadu 14-17

KDE: Ekocentrum Zahrada (Jaselská 1475), Mladá Boleslav)

ZA KOLIK: Vstup na akci v rámci běžného vstupu do Ekocentra

Přijďte si zblízka prohlédnout naše chlupáče, dozvědět se více o jejich chovu či specifickém způsobu života. Uvidíte a budete si moct pohladit králíky a morčata, zjístíte, jaký jídelníček mají činčily a fretky, dozvíte se více o chovu… V čase 14-15 a 16-17 budou probíhat ukázky, při nichž budou k dispozici chovatelé.

Je úchvatná! Kdo? Zjistěte v boleslavském divadle

KDY: 5. listopadu od 19

KDE: Městské divadlo Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 180-280 Kč



Divadelní komedie Je úchvatná… Když sopranistka Florence Foster Jenkinsová v roce 1944 oznámila termín svého koncertu v proslulém hudebním sále Carnegie Hall, vstupenky byly vyprodány během pouhých dvou hodin. Byla celebritou se vším všudy a měla kariéru, kterou by jí leckterá operní diva mohla závidět. Byla výjimečná, přesněji řečeno výjimečně příšerná. Na základě naprosté absence jakéhokoli pěveckého talentu jí bylo přisouzeno přízvisko Anticallas (s odkazem na nejslavnější operní zpěvačku Marii Callas). Přijměte tedy pozvání na velkolepý herecký koncert vyprávějící pravdivý příběh o lidské nezdolnosti cimrmanovských rozměrů.

V neděli na vás čeká největší burza v regionu

KDY: 6. listopadu 6-12

KDE: U Pirkovy kliniky, Podchlumí, Mladá Boleslav

Největší burza v regionu. Můžete zde prodat nebo nakoupit vše, co potřebujete. Sklo, oblečení, dekorace, zeleninu, zkrátka prakticky vše…

Zavzpomínejte na Metoděje Vlacha

KDY: Do 31. prosince

KDE: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav



U příležitosti blížícího se 110. výročí prvního veřejného letu Metoděje Vlacha pořádá letecké muzeum výstavu věnovanou tomuto talentovanému konstruktérovi nazvanou Metoděj Vlach - Touha vzlétnout.

Kladensko

Chcete se bát? Projďěte si v sobotu libušínskou strašidelnou stezku

KDY: 5. listopadu od 17

KDE: Tvrz Libušín

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Malí i velcí nebojsové se budou moci vydat na strašidelnou stezku, kterou naleznou u libušínské tvrze. Po trase bude možné narazit na různé duchy a další bytosti ze záhrobí. „Posedíme u společného ohně, opečeme buřty, zazpíváme si u kytary, počkáme, až se setmí a vyrazíme společně na dobrodružnou procházku nocí, do míst, kde duchové vylézají ze země a strašidla tancují svůj rej,“ uvedli pořadatelé, s tím, že buřty a občerstvení si mají lidé přinést s sebou. Vstup je zdarma. Všichni odvážlivci, kteří se přihlásí včas a úspěšně stezku začarovaným lesem projdou, obdrží pamětní diplom, možná psaný i krví.

Na Čabárně budou hledat skřítka

KDY: 5. listopadu 13-15

KDE: NSEV Kladno - Čabárna, Brandýsek

ZA KOLIK: 50 Kč



Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna si pro veřejnost připravilo herní stezku. Na té budou zúčastnění hledat skřítka Čabárníka. Akce je určena pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let. „Skřítek Čabárník byl naposledy viděn u dolu Ronna. Pojďte nám ho pomoct najít,“ vyzývají organizátoři. Zúčastnění zaplatí 50 korun za osobu. Sraz je u brány dolu Ronna.

Charitativní bazárek pomůže Kočičímu domovu Sluníčko

KDY: 5. listopadu 11-18

KDE: Kavárna U Kočičích tlapek, Kladno

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Máte rádi kočky a chcete pomoci dobré věci? Zúčastněte se již sedmnáctého charitativního bazárku v kladenské kočičí kavárně. „Přijďte na výbornou kávu, limču nebo dortík a pomazlit kavárenské kočičky,“ vyzývá kavárna s tím, že nákupem zboží v charitativním krámku nebo nákupem bazárkového zboží pomůžete kočkám z Kočičího domova Sluníčko. Takzvané útulkáčky lze podpořit také darováním potřebných věcí, jako je například žrádlo, stelivo nebo hygienické prostředky.

Kolínsko

Bojte se! Je tu Den duchů s kolínskými strašidly

KDY: 4. listopadu 17-21

KDE: Karlovo náměstí, Kolín



Skautský přístav Poutníci Kolín Vás zve na pátý ročník Kolínských strašidel. "Letošním tématem je Den duchů a na naší tajuplné cestě můžete se svými dětmi projít známá i neznámá kolínská místa, na kterých budou připraveny zábavné úkoly a samozřejmě duchové. Pro děti, které projdou všechna stanoviště, máme připravené sladké ceny. Ti nejrychlejší mohou získat i podobiznu ducha na památku," zvou pořadatelé akce.

Do kolínského divadla dorazí Cyrano

KDY: 4. listopadu od 19

KDE: Divadlo Kolín

ZA KOLIK: 280-390 Kč

“Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií… Jak známo, velký nos velkého ducha značí…” Příběh plný hrdosti a lásky, který rozhodně nezestárnul… Hrají: Martin Hofmann, Eliška Hanušová, Lukáš Jůza, Míla Tichý, Štěpán Coufal, Pavel Lagner, Kristián Stolařík, Tereza Slámová. Režie: Jakub Špalek.

Poslechntě si hudbu z filmových trháků

KDY: 4. listopadu od 19

KDE: KD Svět, Český Brod

ZA KOLIK: 290 Kč



Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka Vás zve na svůj úspěšný Koncert filmové hudby. Tento svěží orchestr plný mladých hudebníků si pro vás připravil ty nejznámější melodie filmového plátna. Zazní nejen skladby, které orchestr provází od jeho vzniku v roce 2016 – například melodie z filmu Rocky, populárního seriálu Hra o trůny, či špionážní filmové série Mission Impossible. Uslyšíte ale i slavnou melodii Ennia Morriconeho z filmu Tenkrát na Západě a soundtracky dobrodružných filmů Indiana Jones, Sedm statečných, Poslední Mohykán a Vinnetou. Nebudou chybět ani melodie z filmů Pearl Harbor nebo Piráti z Karibiku, jejichž autorem je jeden z nejvyhledávanějších skladatelů současnosti, Hans Zimmer. Malé diváky zase jistě potěší melodie z filmové série o Harry Potterovi nebo animované série Madagascar. Na své si přijdou také milovníci prvního a patrně i nejznámějšího českého filmového muzikálu z roku 1964 Starci na chmelu.

V Kolíně zahrají Doga a KriminalRoman

KDY: 5. listopadu od 20

KDE: MSD Kolín

ZA KOLIK: 400 Kč

Před rokem vydala karvinská kapela svoji jedenáctou desku nazvanou Respekt, která se po deseti dnech prodeje stala okamžitě zlatou, její koncerty patří k tomu nejlepšímu v tuzemském rokenrolu, žádná nuda rozhodně nehrozí. Fanoušky naladí regionální partička KriminalRoman, která na jaře koncertem v garáži oslavila desetiletí svého vzniku a také vydala novou desku.

Užijte si Večer kouzelných světýlek

KDY: 5. listopadu od 18

KDE: Před muzeem v Kouřimi



Spolek Rozmarýna v sobotu pořádá Večer kouzelných světýlek. Od 18 hodin na vás čeká společný světýlkový průvod zakončený ve skále, výstava vyřezaných dýní, stezka odvahy a podzimní občerstvení. "Lucerničky a baterky s sebou, kostýmy vítány," vzkazují pořadatelé.

Zabruslete si na kolínském stadionu

KDY: 6. listopadu 16-18

KDE: Zimní stadion Kolín

ZA KOLIK: Bruslící 60 Kč, doprovod 30 Kč

Veřejné bruslení pro malé i velké na zimním stadionu v Kolíně. Přijďte se sklouznout a pobavit se! Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která za ně zodpovídá. Pro začátečníky je vyhrazená část kluziště, kde je možné využívat hrazdičky k výuce.

Navštivte Muzeum lidových staveb v Kouřimi

KDY: Denně kromě pondělí, 10:00 až 18:00

KDE: Ruská, Kouřim

ZA KOLIK: Dospělí 110 korun, zlevněné 50 korun, rodinné 270 korun



Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

Kutnohorsko

Vydejte se ze Zruče na noční pochod. Jiskra pořádá již 43. ročník

KDY: 4. listopadu 17-19

KDE: Zruč nad Sázavou

ZA KOLIK: 20-30 Kč

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. pořádá tradiční Noční pochod. Účastníci 43. ročníku budou startovat mezi sedmnáctou a devatenáctou hodinou u Spolkového domu. Trasa je dlouhá 12 km.

Libor Lípa představí v GASKu své Obyčejné věci

KDY: 5. listopadu od 15

KDE: GASK Kutná Hora

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Komentovaná prohlídka výstavy Libora Lípy Obyčejné věci se uskuteční v Galerii Středočeského kraje Kutná Hora. Malíř, designér, grafik a hudebník představuje v galerijním prostoru u kavárny svou sérii nejnovějších velkoformátových maleb polévkových mís, které vznikly přímo pro GASK. Výstavou Vás provede kurátorka Veronika Marešová. Vstup je zdarma, rezervace nutná on-line prostřednictvím webu GASK do 4. listopadu do 18:00 hod. Dotazy na pokladna-KH@gask.cz nebo 725 377 433.

Kulturní zážitek nabídne přímý přenos opery La – traviata

KDY: 5. listopadu od 18.45

KDE: Kino Kutná Hora

ZA KOLIK: 300 Kč

Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku bude tentokrát věnovaný italskému nastudování světoznámého díla Giussepe Verdi La – traviata. Sopranistka Nadine Sierra ztvární jednu z nejslavnějších hrdinek operní literatury, pařížskou kurtizánu Violettu Valéry. Tenorista Stephen Costello je její zaslepený milý Alfredo a barytonista Luca Salsi zpívá jeho neoblomného otce Germonta. Verdiho proslulou tragédii režíruje Michael Mayer a orchestr řídí maestro Daniele Callegari.

Mělnicko

Veřejnost čeká v Mělníku ochutnávka vín s cimbálovkou

KDY: 5. listopadu od 16

KDE: Vinotéka Na Františku, Mělník

ZA KOLIK: 100 Kč



Mělnická vinotéka Na Františku ve spolupráci s KaSS Vltava pořádá v sobotu 5. listopadu galavečer, při kterém budou moci zúčastnění ochutnat různé druhy vín za rytmů cimbálové hudby s názvem Žandár. „Připraveno pro vás bude na sedmdesát vzorků vín z Moravy, Čech i zahraničí a občerstvení,“ uvedli organizátoři s tím, že lístky lze pořídit v předprodeji nebo na místě v KD Vltava.

S lampiony projdou Liběchovem

KDY: 4. listopadu od 17

KDE: Náměstí Komenského, Liběchov

ZA KOLIK: Zdarma

Organizace Mladý vodák pořádá v Liběchově již 7. ročník lampionového průvodu městem. Sraz účastníků je v 17 hodin, a to u kostela na náměstí Komenského.

Akce odhalí další tajemství muzejníka

KDY: 5. listopadu 13-17

KDE: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

ZA KOLIK: 20 Kč děti do 6 let, 30 Kč dospělí



Originální sobotní odpoledne s názvem Tajemství muzejníka II si budou moci užít lidé v Kralupech. Akce veřejnosti odhalí některé záhady vystavených předmětů. Kromě toho si budou moci příchozí vychutnat také prohlídku výstavy Hry a hračky babiček a dědečků. Otevřena bude také Retrohernička. Návštěvníci muzea budou mít navíc poslední možnost zhlédnout výstavu 30 let činnosti muzea.

Nymbursko

Nymburk bude plný strašidel!

KDY: 4. listopadu od 17

KDE: U radnice na náměstí, Nymburk

ZA KOLIK: Startovné 20 Kč za dítě

Tématem tohoto ročníku jsou oproti minulým ročníkům tradiční pohádkové postavičky a strašidla. Malí návštěvníci a jejich rodiče se tak mohou těšit například na bezhlavé rytíře, Polednici, ježibabu nebo vodníky. Pokud se tedy nebojíte, můžete se zkusit mezi ně vydat.

Nymburské divadlo zve na Forbínu s Krejčíkem Honzou

KDY: 6. listopadu od 14

KDE: Hálkovo divadlo Nymburk

ZA KOLIK: 50 Kč



Historicky první dětská interaktivní Forbína s Krejčíkem Honzou s názvem Televizní konkurz! Osoby a obsazení: Krejčík - Honza Vávra, Špulka Mirka - Zuzana Kloučková, Impresario - Lukáš Toman Paclt, režisér - Miky Mejstřík, asistentka režie - Eva Hrubá. Dále hrají: Jehla Běla, zavírací špendlík Nesmyslík, Knoflík Béda.

Pobaví vás Šlágr parta

KDY: 5. listopadu od 19

KDE: Kongresový sál Lázeňská kolonáda, Poděbrady

ZA KOLIK: Od 250 Kč

ŠlágrParta je československý fenomén a nejúspěšnější kapela na Šlágr TV. Za poslední roky vyhrála několikanásobně veškeré hitparády, ceny diváků, získala tisíce příznivců, je nejprodávanější kapelou a velmi úspěšně vyprodává sály na svých koncertech.

Příbramsko

Rožmitálský cyklokros začne dětskými závody

KDY: 5. listopadu od 14

KDE: Malý obůr, Rožmitál pod Třemšínem

ZA KOLIK: 170 Kč (dětské kategorie startovné neplatí)



Na Malém obůru v Rožmitále pod Třemšínem se opět rozhýbají pedály bicyklů při dalším ročníku závodu Rožmitálský cyklokros. Dětské závody budou probíhat dopoledne a hlavní závod odstartuje ve 14 hodin. Další informace o závodu najdete na webových stránkách pořadatelů www.cyklo-rozmital.estranky.cz.

Seznamte se s kreativci z celých Čech

KDY: 5. listopadu 9-16

KDE: Divadlo Příbram

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Mint Market se po roce vrátí do Divadla A. Dvořáka Příbram. V Estrádním sále se budete moci seznámit se čtyřiceti tvůrci, kreativci a designéry z celé republiky i Slovenska, kteří představí značky s kvalitní módou, originálními šperky, designovými produkty, bio kosmetikou, ručně vyráběnými svíčkami, papírenským zbožím, lapači snů, makrami a dalšími výrobky.

Maková panenka a motýl Emanuel vás vrátí do dětství

KDY: 6. listopadu od 15

KDE: Kulturní dům Sedlčany

ZA KOLIK: 120 Kč



Pro zájemce o dětská divadelní představení je v Kulturním domě Josefa Suka připravena další téměř klasická pohádka, tentokrát činohra s písničkami a bohatou výpravou Maková panenka a motýl Emanuel. Příběhy Makové panenky jistě všichni znáte z Večerníčků. V této pohádce s řadou převleků i žertovnými písničkami uvidíte, jak Maková panenka potkala motýla Emanuela, co se stalo, když panence ušil sukýnku náprstek Pichpic a jak to dopadlo, když si Makovou panenku odnesla do hnízda veverka Barka. Děj je plný napětí, překvapení i dobrodružství. Nakonec vždycky všechno dobře dopadne a Maková panenka vidí, že ji má motýl Emanuel opravdu moc rád. Představení uvádí Divadelní společnost Liduščino divadlo.

Rakovnicko

Veřejnost si v Novém Strašecí bude moci užít přehlídku dechovky

KDY: 6. listopadu od 14

KDE: Novostrašecké kulturní centrum, Nové Strašecí

ZA KOLIK: 200 Kč

Tradiční přehlídka dechové hudby s názvem Svatomartinská křídlovka se uskuteční první listopadovou neděli v Novém Strašecí. V místním kulturním centru budou hrát příchozím k tanci i poslechu kapely Krajanka, Modrá muzika nebo Myslivecká kapela Atlas. Festival bude moderovat dvojice Karolína Hrůzová z Radia Dechovka.

Skupina Kampánus oslaví 60 let

KDY: 4. listopadu od 20

KDE: Kulturní centrum Rakovník

ZA KOLIK: 150 Kč



Na sále rakovnického kulturního centra se uskuteční Cecilská zábava k příležitosti 60 let skupiny Kampánus. Kromě této skupiny zahrají ještě hosté, a to Ideal Band, QR Band a Šlapeton. Zúčastnění se mohou těšit také na vystoupení stepařská skupina Klepeto.

Užijte si Dušičkový lampionový průvod

KDY: 4. listopadu od 16.45

KDE: Nádvoří ZŠ Jesenice

ZA KOLIK: Děti v masce zdarma, ostatní děti 30 Kč, dospělí 50 Kč

Město Jesenice čeká lampionový průvod. Jeho účastníci mají sraz v 16.45 hodin na dvoře místní základní školy, přičemž následně, patnáct minut později, po společném focení, vyrazí do ulic. Cílem průvodu bude tamní kulturní dům, kde bude připraven karneval se strašidly, soutěže a zábava s myšákem Edou. Masky jsou vítány.