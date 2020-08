To tentokrát pozvalo loutkoherce z Divadelního studia Bubec. Ti v Ledcích představí své ztvárnění biblického příběhu Noemova archa.

Už v sobotu 5. září od 15 hodin se do kostela vrátí ale znovu muzikanti, aby při Koncertu smyčcových virtuózů předvedli to, co se se svými nástroji naučili. Na housle zahraje Jan Maceček a na violoncello Milada Gajdová.