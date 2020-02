Jiří Langmajer a Adéla Gondíková si zahrají ve francouzské komedii

Francouzská konverzační komedie Ne, není to jednoduché, kterou Jiří Langmajer a Adéla Gondíková předvedou v Společenském centru Týnce nad Sázavou v úterý 25. února od 19 hodiny, se točí kolem padesátiletého profesora. Ten se zamiluje do své studentky Sáry. Své bývalé ženě, to ale nechce přiznat, a tak se celé klubko postupně zamotává.

Francouzská komedie Ne, není to jednoduché | Foto: divadlopalace.cz