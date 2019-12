Komorní výstava sestavená z fotografií i dalších materiálů s názvem Cesta ke svobodě je až do poslední prosincové neděle instalovaná v přednáškovém sále zámku ve Vlašimi.

Panoramatické pohledy na vlašimský zámek | Foto: www.nasevlasim.cz

Expozice návštěvníkům připomíná důležité okamžiky z let 1938 – 1989, do kterých se zapojili i obyvatelé Podblanicka. Dokumenty připomenou protesty proti nacistické okupaci přes komunistické procesy 50. let. Nechybí ani události let 1968-69 a pochopitelně ani ty z roku 1989. Tehdy v listopadu i v regionu vznikala občanská fóra. Panelová výstava vznikla při příležitosti 30 let od „sametové revoluce“ a připomíná vývoj v naší zemi.