KDY: 28. 10. 9:00

KDE: Vlašim, zámek

ZA KOLIK: zdarma

Ale především do nově otevřené komorní výstavy Cesta ke svobodě, která připomene okamžiky z let 1938 – 1989, do kterých se zapojili i obyvatelé Podblanicka. Od protestů proti nacistické okupaci přes komunistické procesy 50. let, události let 1968-69 až po rok 1989. Panelová výstava vznikla při příležitosti 30 let od sametové revoluce a provede návštěvníky linii totalitního vývoje. Otevřeno je 9 do 16 hodiny.