KDY: 4. 10. 9:00

KDE: Mrač, tělocvična MŠ MiniSvět

ZA KOLIK: 100 korun

Společné cvičení rodičů a dětí od 4. října připravila mateřská škola MiniSvět v Mrači. Vítané jsou maminky a miminka od 3 měsíců do 2 let. Na co se mohou těšit? Příjemné setkávání a cvičení pod vedením profesionální instruktorky. Báječnou atmosféru plnou legrace, příjemných lidí, zajímavých podnětů a hlavně cvičení. Velkým přínosem bude pro děťátko kromě pohybové aktivity také jeho kolektivizace, setkávání ve skupince vrstevníků. Cvičení bude probíhat v moderně vybavené tělocvičně mateřské školy každý pátek od 9-10 hodin. Děti od 1-2 let – od 10-11 hodin.