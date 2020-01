KDY: 17. 1. 10:00-15:00

KDE: Benešov, muzeum

ZA KOLIK: 150 korun

Zkusí si také různé druhy ryté kresby anebo hry s otisky všeho druhu. Akce je určena pro děti od 7 do 15 let a v ceně 150 korun je zahrnut materiál, vedení, oběd a pomůcky. S sebou je dobré vzít si láhev na pití a oblečení na převlečení. Tvořit mohou až do 15 hodiny.