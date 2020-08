KDY: 8. sprna 14:00

KDE: Zvěstov, zámek

ZA KOLIK: 200/100 korun

Jako první zahraje a zazpívá Údolí dutých hlav, po něm následuje kapela Helemese, od půl šesté se mohou návštěvníci těšit na Prasátora, kterého vystřídá Sakramejdlo. Od půl deváté to roztočí Párty band a v půl jedenácté Vilém Čok a jeho Bypass. Po půlnoci ještě vystoupí Cassandra. Vstupné je 200 korun, do 18 let za polovinu.