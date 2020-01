Vystavuje malířka Hana Mikulenková

Small scale. Kdo je zvědav, co tato dvě slova znamenají a co zobrazují, dozví se to na výstavě děl malířky Hany Mikulenkové v Městské výtvarní síni v Benešově, která potrvá do 14. února. Vernisáž expozice je v úterý 14. ledna v 17 hodin.

Hana Mikulenková | Foto: Iveta Čevorová