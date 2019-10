KDY: 4.. 5. 10. 8:00

KDE: Teplýšovice

ZA KOLIK: zdarma

Na první ročník zahrádkářské výstavy ovoce, zeleniny, květin a medu zve teplýšovický Svaz zahradkářů v pátek a v sobotu 4. a 5. října od 8 do 18 hodin. Kromě samotné expozice bude připraven doprovodný program pro děti a to výtvarná soutěž na téma Podzim a to malba nebo kresba ve formátu A4 a v sobotu od třinácté do patnácté hodiny vědomostní a poznávací soutěž o věcné ceny. Akce se koná v sokolovně v Teplýšovicích, kde je i příjem ovoce, zeleniny, květin a obrázků od prvního do třetího října vždy mezi sedmnáctou a osmnáctou hodinou. Výstava je soutěžní o věcné ceny.