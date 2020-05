KDY: Po-Ne: 8:00 - 21:00

KDE: Votice, františkánský hřibov

ZA KOLIK: zdarma

Do interiéru se vchází úzkou klenutou brankou na jihozápadní straně. Vnitřek se skládá z Andělské kaple a hrobové komory. Nejstarší dochované stopy výmalby jsou z poloviny 18 století, a je na nich zobrazeno Zmrtvýchvstání Krista. Místo je zdarma přístupné od pondělí do neděle od osmé do dvacáté první hodiny.