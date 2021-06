KDY: 11. června

KDE: Vlašim, paraZOO

ZA KOLIK: 450/250/150 korun

Dozvíte se hromadu zajímavostí o zvířecích svěřencích. Kapacita prohlídky je omezená pro deset lidí.Účast na prohlídce je podmíněna předchozí rezervací na e-mail: prohlidkaparazoo@csop.cz, rezervace přijímají pořadatelé nejpozději do dnes do patnácté hodiny. Vstupné pro dospělého je 250 korun rodinné vstupné (2+2) – 450 a dítě do 15 let zaplatí 150 korun.