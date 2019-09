KDY: 21.9. 10:00

KDE: Hulice, Včelí svět

ZA KOLIK: 50 korun

Hrátky s voskem připravil Včelí svět v Hulicích na sobotu 21. září od desáté hodiny pro všechny zájemce o kreativní práci se včelími produkty. Na akci budou moci děti i dospělí malovat horkým voskem nebo vyrábět z něho svíčky. Otevřena je i expozice Včelí svět. V obchůdku bude lze zakoupit med, medovinu, včelí vosk, kosmetiku, svíčky z včelího vosku a další drobné dárky. Poplatek za materiál je 50 korun, děti do tří let to mají zdarma.