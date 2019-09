KDY: 11. 9. 2019

KDE: Týnec nad Sázavou

ZA KOLIK: 280 korun

Vandráci Vagamundos. Tak nazvali svůj cestopisný večer vandráci Pavel Liška a Honza Révai, kteří na své přednášce ve středu 11. září od 19 hodiny ve společenském centru Týnec v Týnci nad Sázavou představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko – zábavného pořadu na jedné z komerčních televizních stanic. Předprodej vstupenek v Informačním centru v Týnci.