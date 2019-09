KDY: 21. 9. 14:00

KDE: Trhový Štěpánov, KD Sedmpány

ZA KOLIK: 100 korun

Babouci, nejstarší jihočeská dechová kapela zavítá i do Trhového Štěpánova, aby v sobotu 21. září od 14 hodiny v kulturním domě Sedmpány potěšila své fanoušky. Vstupné je 100 korun a předprodej vstupenek na Městském úřadě Trhový Štěpánov. Babouci už 151 let udržují původní styl kapely a v jedenáctičlenném obsazení hrají a zpívají sami bez sólových zpěváků a to především lidové písničky. Klub skalních příznivců Babouků je rozsáhlý a blížící se ke dvěma tisícům.