KDY: 28. listopadu 17:00

KDE: Vlašim, Muzeum Podblanicka

ZA KOLIK: 20 korun

Sbírku betlémů z jiných zemí zapůjčila Jarmila Haldová ze Sedloňova v Orlických Horách a historické betlémy z konce 19. století Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Úvodní slovo bude mít historik Jindřich Nusek, zahrají Karel Lédl a Luboš Průša. Muzeum má otevřeno vždy od úterý do neděle do 9 do 16 hodiny, také ve svátky 25., 26. prosince, pondělí 30. prosince. Vstupné je 20 korun.