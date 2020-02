KDY: 28. února 17:30

KDE: Benešov, kino

ZA KOLIK: 120 korun

Vždycky jen ode všech slyšela, že ji opustili. Celý svůj život snaží najít jakékoliv informace ohledně jejich identity, což se jí stále nedaří. Až do doby, než najde zvláštní knihu vydává za dobrodružstvím, ke kterému se připojují i její udatní přátelé Jorge a Pedro. Najde Salma to, co potřebuje, aby se konečně mohla setkat se svými rodiči a splnit si tak svůj sen? Vstupné je 120 korun.