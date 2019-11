V benešovské knihovně je kocour

Pozor, v knihovně je kocour! Kdo si to bude chtít ověřit, ať se dostaví ještě do konce listopadu do benešovské knihovny, kde na něj budou čekat v oddělení pro děti ilustrace ze stejnojmenné knihy spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátora Vojtěcha Šedy.

Pozor, v knihovně je kocour | Foto: pribehyknih.cz