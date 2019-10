KDY: 12. 10. 17:00

KDE: Čerčany, kino

ZA KOLIK: 90 korun

Další pokračování Mrňousků s podánzvem Daleko od domova uvede čerčanské kino v sobotu 12. října od 17 hodiny. S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže během této rutinní operace malá beruška nešťastnou náhodou zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku. Ocitá se v novém, nádherném prostředí, které ale skrývá mnohé nástrahy. A tak její rodiče spolu s mravencem a pavoukem znovu spojí své síly a vydávají se na záchrannou výpravu na druhou stranu zeměkoule.