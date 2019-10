KDY: 11. 10. 19:30

KDE: Benešov, kino

ZA KOLIK: 120 korun

Diváky benešovského kina zavede v pátek 11. října v 19:30 do poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. Na své pražské misi se seznámí se svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém. Postupně se proti své vůli stane nejen divákem, ale i účastníkem dekadentního představení, v němž mnozí hrají falešně, a nikomu nelze věřit. Kdo je jeho průvodce normalizačním peklem? A kdo je jeho Olga?