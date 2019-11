Terminátor opět zachraňuje svět

Slavný a oblíbený akční hrdina se vrací na plátna kin, i když to už není ten mladík, co býval, i tak jeho nepřekonatelné fluidum opět přiláká jeho fanoušky do kina na posledního Terminátora, který bude v benešovském kině 31. října od 19.30 hodiny znovu pomáhat zachraňovat svět ve snímku Temný osud.

Terminátor | Foto: CinemArt