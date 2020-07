Přehlídka filmů po kinech v celé České republice s názvem Tady Vary se koná jako náhrada za zrušený karlovarský filmový festival. Začala v pátek a končí v sobotu 11. července. Kopíruje přesně termín letošního zrušeného 55. ročníku MFF KV. Do přehlídky se zapojilo i kino v Dolních Břežanech, které v úterý dává dva festivalové filmy.

Festival Tady Vary | Foto: MFF Karlovy Vary

KDY: 7. července 17.00 a 20.00

KDE: Kino Dolní Břežany

VSTUPNÉ: 100 Kč, senioři nad 60 let a děti do 18 let - 50 Kč