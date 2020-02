KDY: 8. února 12:00

KDE: Bystřice, MC Kulíšek

ZA KOLIK: 200 korun

Relaxace přinese osvěžení a energii do dalších dnů. Účastníci zažijí, co znamená poslouchat celým tělem. Další akce Jana a Hany Marešových bude v prvním patře Dětském centru Krokodýl v Benešově ve čtvrtek 20. února od 19 do 20.30 hodiny. Vstupné na obě akce je 200 korun.