Soutěží ve tvorbě na téma Staré pověsti české

Na téma Staré pověsti české mohou ještě do prvního srpna posílat na adresu sázavského kláštera jednotlivci od tří do osmnácti let, nebo kolektivy dětí mateřských či základních škol své obrázky.

Soutěž na téma Staré pověsti české. Ilustrační foto | Foto: archiv kláštera