KDY: 22. února 14:00 a 15:00

KDE: Neveklov, Pyšely-sokolovny Týnec nad Sázavou-společenské centrum

ZA KOLIK: 10/15/30/50 korun



V Neveklovské sokolovně si na maškarním plesu zaplatí masky symbolických 10 korun, děti bez masek 15 a dospělí 30 korun. V Pyšelích také v sokolovně stanovili organizátoři jednotnou cenu 50 korun a ve společenském centru v Týnci to mají děti do dvanáct let a masky zdarma, jinak si děti koupí vstup dvacetikorunou a dospělí padesátikorunou.