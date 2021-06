KDY: út - ne: 9:00 - 17:00

KDE: Vodní dům Hulice

ZA KOLIK: 100/65/55/220 korun

Roste totiž na dvou hadcových skalkách, které najdete na venkovní naučné stezce. A aby seznamování bylo ještě zábavnější, každý návštěvník dostane ke vstupence jako suvenýr hadcový korálek, který může vhodit do velkého květu. Pro korálky se zastavte na recepci Vodního domu vždy od úterý do neděle mezi devátou a sedmnáctou hodinou. Běžné vstupné je 100 korun, děti to mají za 55, senioři a studenti zaplatí 65 a rodinná vstupenka je za 220 korun.