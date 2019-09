KDY: 14. a 15. 9. 10:00

KDE: Sázava, klášter

ZA KOLIK: 115/85 korun

Zážitkové prohlídky do zatím běžně nepřístupných míst, do sklepů přes půdy až na vyhlídkovou neorenesanční věž nabízí o víkendu 14. a 15. září Klášter Sázava. Začátky komentovaných prohlídek pro návštěvníky s dobrodružní povahou jsou v 10, 11,45, 13,45 a 15,30 hodin. Za vstupné si dospělí zaplatí 115 korun, děti nad 10 let s doprovodem, studenti a zdatní senioři to mají za 85 korun. Vstup do prostor kláštera je na vlastní nebezpečí a na akci je nutno se předem přihlásit na číslech 327321177, 725875946 nebo na emailu sazava@npu.cz. Ve skupině může být maximálně 12 osob.