KDY: 10. ledna od 20:00

KDE: Benešov, kulturní dům

ZA KOLIK: 390/360/190 korun

Od 20 hodiny do půl jedné v noci bude k poslechu a tanci hrát Moondance Orchestra Martina Kumžáka se svými sólisty – Naďou Wepperovou, Dashou, Dušanem Kollárem a Michalem Cermanem. Pak je vystřídá do druhé hodiny ranní Těžkej Pokondr & Rakeťáci. Slavnostní předtančení předvede Taneční škola Salta. Vstupné je rozděleno do tří kategorií: I. 390 korun, II. 360 a stání 190.