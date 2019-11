KDY: 22. listopadu 19:00

KDE: Týnec nad Sázavou, Cafe příběh

ZA KOLIK: zdarma

Prvním večerem návštěvníky provedou mladí a nadějní hudebníci kapely Czech It, kteří jsou s Týncem nad Sázavou neodmyslitelně spjatí. Jak to všechno začalo? Co bylo nejtěžší? Jak se žilo v Týnci v časech jejich školních dní? Měli v Týnci tajné místo a kde složili první texty? Účelem těchto večerů s příběhy je inspirovat, motivovat, ale také přinést poučení a pochopení.