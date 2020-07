KDY: 10. července 20:00

KDE: Neveklov, kino

ZA KOLIK: 80 korun

Hlavním hrdinou je zde Stellan Skarsgard, který jako zralý muž nemůže zapomenout na tragédii

i vášeň, která zformovala jeho život. V retrospektivně vyprávěném dramatu ze 40. let a 90. let 20. století jsou vzpomínky na mládí živější než skutečnost. Starý Trond žije na samotě a těší se, že i příchod milénia stráví sám. Jeho sousedem je muž, kterého znal v dávném roce 1948. Tehdy v létě bylo Trondovi čerstvých 15 let a netušil, že jeho otec ho donutí nést břemeno jeho zrady a zmizení. Vstupné je 80 korun.