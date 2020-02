KDY: 7. února 20:00

KDE: Neveklov, kino

ZA KOLIK: 80 korun

Film o ženách, které se o sobě nestydí říct, že jsou tlusté, přináší revoluci do konvenčního pohledu na krásu, zpochybňuje kosmetické standardy a podporuje pozitivní přístup k lidskému tělu, ať je jakékoliv. Film je nevhodný pro děti do 15 let. Vstupné je 80 korun.