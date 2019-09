KDY: 4. 9. 2019 od 18:00

KDE: Konopiště, zámek

ZA KOLIK: 200 korun

V letošním roce věnuje zámek Konopiště večerní prohlídky - jedna z nich bude i dnes od 18 hodin, - 130. výročí tragédie v Mayerlingu a následníku trůnu Rudolfovi, který na Konopiště jezdil na lovy v době, kdy jej vlastnili ještě Lobkovicové, a byl to právě on, kdo arcivévodu Františka Ferdinanda na Konopiště upozornil. Zároveň připomeneme i další dva Rudolfy, kteří s Konopištěm souvisejí a to Rudolf I., první mocný Habsburk, vítěz nad Přemyslem Otakarem II. v bitvě na Moravském poli, který sehrál roli v událostech, jež daly vzniknout Konopišti.

Rudolf II. je znám pro své umělecké sbírky nedozírné hodnoty, jako příznivec a mesiáš alchymie. Na Konopišti přenocoval 23. prosince 1576 u Jana ze Šternberka spolu se svojí matkou Marií Španělskou a bratry Maxmiliánem a Matyášem. V té době mu bylo 24 let. Na prohlídku je nutná předchozí rezervace.