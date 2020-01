Připravili první lekci dětské jógy

První lekci jógy pro děti od 2,5 až 15 let pořádá Mateřské centrum Hvězdička v pondělí 27. ledna od 14 do 17 hodiny ve své tělocvičně. Děti jsou rozděleny do skupin podle věku. Základem cvičení je hra: výuka pozic jógy nenásilnou, zdravou a hravou formou pohybu.

dětská jóga | Foto: mama.pigy.cz